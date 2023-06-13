Standupero Carlos Ballarta es solidario con su amigo Ricardo O’Farrill.

Mientras Ricardo O'Farrill permanece internado en una clínica de rehabilitación en el estado de Hidalgo, según confirmó su familia.

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La película ‘Hijos de perra’ en cuyo doblaje participó, fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde su colega y amigo, Carlos Ballarta estuvo presente y habló de la difícil situación que atraviesa Richie.

Yo creo que, siempre la amistad se da mucho para demostrarle al otro que eres solidario con él, los momentos más complicados y, eso es algo que tenemos él y yo, muchísimas personas en común con Ricardo y, creo que el estar pendientes, intentar ayudar de la forma en que podamos, es como lo veo yo

Al principio de todo esto, sí y la comunicación ha sido intermitente, no tengo idea a qué se deba, pero hasta dónde tengo entendido por los comunicados de la familia, siento y quiero creer que todo está bien

Además de Ballarta y O’farrill, en el doblaje de ‘Hijos de perra’, que no es una película para el público infantil, también participa Michelle Rodríguez.

Esta película es para adultos, justamente tiene clasificación R, decimos muchas, muchas groserías en el doblaje que hicimos, está bastante chido, mi personaje se llama Bock, soy un perrito, un Boston Terrier, si mal no recuerdo, no me sé bien las razas, soy ese perrito, soy el amigo del personaje principal que interpreta Richie O’farrill

¿Cómo fue la boda de Ballarta?

Para rematar, Ballarta reveló detalles de su reciente boda con la madre de sus dos hijos en la Riviera Maya.

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