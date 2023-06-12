Daniel Bisogno estuvo cuatro días en terapia intensiva. ¿Qué sucedió?

En una entrega más de la entrevista de Pati Chapoy a Daniel Bisogno, nuestro querido conductor habló del proceso de recuperación que ha tenido desde que estaba en terapia intensiva.

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En total fueron ocho días, ocho días que se me hicieron dos meses Pati, ocho días, cuatro en terapia intensiva y cuatro en terapia intermedia, lo más difícil, hasta ahorita ha sido la alimentación, pero me he sentido cada día mejor, de hecho mejor que antes del evento en muchas cosas

Anímicamente, mentalmente, me siento bien y listo prácticamente para este cambio. Cuando entran y, te digo que me entubaron y todo, generalmente la gente pensó que tenían que coser o hacer una cosa así, no, increíblemente se levantan y es Kola Loka. No me sé la sustancia activa, pero es Kola Loka médico

¿Qué procedimiento viene para Daniel Bisogno?

Daniel va a tener que seguir todas las indicaciones de los doctores, para poder evitar alguna complicación en su salud próximamente.

Lo que van hacer cada dos semanas, durante tres o cuatro sesiones, es revisar con endoscopia y, ya estando adentro, ya no hay que entubar, ni nada, te sedan, tienen los aparatos, Haz de cuenta que impermeabilizaron y, lo que van a estar viendo, es que no tenga ninguna fugita de agua por ningún lado

La buena noticia, es que Daniel Bisogno no tiene otro padecimiento que pueda poner en riesgo su vida.

No, afortunadamente nada más, el problema del azúcar, esofágico, el hígado medio dañado, pero funcional y todo, me hicieron examen, pensaron que una hepatitis podría haber sido, me hicieron todo tipo de virus

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