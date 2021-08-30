Que siempre no, Christian Nodal regresa foto de Belinda a su Instagram.

Que siempre no, ¡Christian Nodal ya se arrepintió de haber archivado fotos con su amada prometida y regresó una de ellas a su cuenta de Instagram! ¿Rompieron y ya regresaron? Te contamos...

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Christian Nodal regresa la foto de su compromiso con Belinda a su cuenta de Instagram.

El cantante de regional mexicano rompió todos los rumores que apuntaban su separación con Belinda, ¡y es que el domingo por la mañana volvió a aparecer una foto con su amada en su perfil de Instagram!

Luego de que todo parecía miel sobre hojuelas y mientras ambos estaban en Disney festejando el cumpleaños de Beli, regresaron a México y de repente la noticia de que habían terminado se hizo tendencia durante horas, pues se dejaron de seguir en redes sociales, ¡y Nodal eliminó todas sus fotos, incluyendo en las que salía con su prometida!

Era más que evidente que algo había sucedido, pero Belinda no borró nada, así que la esperanza para los fans, continuó viva. No habían dado declaraciones, pero surgieron rumores de que gente cercana a ellos confirmaban que en efecto, se amaban con locura pero querían cosas muy diferentes y habían terminado por un tiempo... Nunca se confirmó nada, pero eso duró unos días únicamente, porque Christian ya se encargó de desmentirlo poniendo de nuevo una foto con ella en sus redes sociales.

Al parecer, solo la archivó, pues la fecha de publicación de la foto fue exactamente el día en que se comprometieron, no hace unas horas. ¿Será que solo se pelearon y ya se reconciliaron?

Muchos fans están molestos, pues aseguran que fue por publicidad, ¡y la lograron! Ya que pronto lanzarán un dueto. Otros les piden que dejen de ser infantiles y borrar todo a la primera pelea, mientras que la mayoría está feliz de que fueran solo rumores y que en realidad sigan juntos. Aunque no se ha confirmado o desmentido nada, la foto de su compromiso en el perfil de Nodal, le da vida al amor de los “Nodeli”.

¿Será que sí hay boda?

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