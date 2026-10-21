Ideas DIY: 3 ideas para hacer un tamal de dulce fácil y compartir en tu ofrenda de Día de Muertos

El calendario católico señala que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, todos los adultos, según un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Noticias Estado De México del 20 de octubre 2026

Para estas fechas, los mexicanos se preparan con mucho tiempo de anticipación, sobre todo cuando de altares y ofrendas se trata. El Día de Muertos invita a color elementos que no solo muestran una mezcla de creencias, sino que representan el amor de cada grupo familiar por sus integrantes fallecidos.

Tamales en Día de Muertos

Es en este marco que esta tradición también da lugar a creaciones gastronómicas típicas de esta época del año. Así es como el pan de muerto, las calaveritas de azúcar, el agua, la fruta, entre otros alimentos, dicen presente en el Día de Muertos.

Al respecto, uno de los platillos emblemáticos de la tradición mexicana es el tamal que, durante la festividad del Día de Muertos ocupa un lugar de honor en los altares y ofrendas. Su aroma reconfortante y su textura suave no solo alimentan a los vivos durante las reuniones familiares, sino que, según la tradición, guían y deleitan el alma de los seres queridos que regresan a visitarnos.

¿Cómo hacer tamales dulces?

Tras lo señalado, resulta interesante saber que preparar tamales de dulce de forma casera es una maravillosa oportunidad para mantener viva esta tradición, personalizar las recetas al gusto del hogar y rendir un homenaje lleno de sabor y cariño a quienes ya no están.

A continuación, te damos a conocer 3 ideas DIY con las que podrás hacer un tamal de dulce fácil y compartir en tu ofrenda de Día de Muertos:

Tamal Tradicional de Rosa con Pasas

Es el clásico tamal dulce de las mañanas mexicanas, vistoso y reconfortante.

El toque fácil: Utiliza harina de maíz nixtamalizado para tamal instantánea y agrega una gota de colorante vegetal rosa.

Preparación: Bate la masa con mantequilla o manteca vegetal, azúcar, un toque de polvo para hornear y unas gotas de esencia de vainilla. Agrega pasas concentradas e integra bien. Envuelve en hojas de maíz hidratadas en agua tibia y cocina al vapor durante 45 a 50 minutos.

Para la ofrenda: Su color rosa encendido aporta un contraste alegre y festivo entre la flor de cempasúchil y el papel picado.

Tamal Dulce de Piña y Coco

Una variante fresca y aromática que le da un giro frutal a la receta tradicional.

El toque fácil: Aprovecha piña en almíbar picada en cubos pequeños y utiliza el mismo jugo del almíbar para amasar.

Preparación: Mezcla la masa con mantequilla batida, la piña picada, coco rallado (natural o tostado) y un toque de canela en polvo. Si deseas intensificar el sabor, sustituye parte del líquido de la masa con leche de coco. Envuelve y cuece al vapor.

Para la ofrenda: El aroma dulce de la piña y la canela al salir del vaporizador creará una atmósfera cálida y acogedora en tu altar.

Tamal de Chocolate y Zarzamora (o Mermelada)