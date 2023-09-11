Cómo limpiar tus tenis y no morir en el intento.

En este artículo, te presentamos una guía paso a paso para limpiar adecuadamente los tenis escolares y dejarlos como nuevos.

Paso 1: Preparación y materiales

Antes de comenzar, reúne todos los materiales que necesitarás para la limpieza. Necesitarás agua tibia, un cepillo de cerdas suaves, jabón suave, una toalla o trapo limpio, y toallas de papel para secar los tenis.

Paso 2: Retira las agujetas y plantillas

Para una limpieza más efectiva, retira las agujetas y las plantillas de los tenis. Esto facilitará el acceso a todas las áreas del zapato y permitirá una limpieza más profunda.

Paso 3: Limpieza superficial

Antes de sumergir los tenis en agua, comienza limpiando la suciedad superficial. Usa una toalla o trapo húmedo para limpiar la superficie exterior del zapato y eliminar el polvo y la suciedad más visible.

Paso 4: Limpieza de las suelas

Las suelas de los tenis escolares suelen acumular mucha suciedad. Utiliza un cepillo de cerdas suaves y jabón para tallar las suelas y eliminar la suciedad incrustada. Enjuaga bien con agua tibia.

Paso 5: Limpieza del interior

Para limpiar el interior de los tenis, mezcla agua tibia con jabón suave y sumerge una toalla limpia en la solución. Limpia el interior del zapato, prestando especial atención a la zona del talón y la lengüeta. Después, asegúrate de enjuagar bien el interior para eliminar cualquier residuo de jabón.

Paso 6: Limpieza de las agujetas y plantillas

Si las agujetas son lavables, sumergelas en agua tibia con jabón y frótalos suavemente para eliminar la suciedad. Para las plantillas, usa una toalla húmeda y jabón.

Paso 7: Secado adecuado

Después de la limpieza, seca los tenis, agujetas y plantillas con toallas de papel. No los expongas directamente al sol o al calor, ya que esto puede dañar los materiales.

Paso 8: ¡Listos para lucir!

Una vez que los tenis escolares estén completamente secos, vuelve a colocar las agujetas y las plantillas. ¡Ahora tus hijos podrán disfrutar de unos tenis limpios y relucientes, listos para enfrentar sus días escolares con comodidad y estilo!

Estos tips nos los comparten nuestros amigos de Calzado Bogger, los expertos en pies que crecen. Modelos de producción 100% nacional, con materiales orgánicos que permiten respirar al pie de los niños y con variedad de diseños que seguramente tus hijos adorarán para presumir en la escuela.

Limpiar los tenis escolares adecuadamente es una tarea sencilla que puede marcar una gran diferencia en su apariencia y durabilidad. Siguiendo estos pasos, asegurarás que los zapatos de tus hijos luzcan impecables y estén siempre listos para enfrentar las aventuras escolares. Con un poco de cuidado y atención, los tenis escolares lucirán como nuevos y brindarán a tus hijos la confianza y comodidad que necesitan en su día a día escolar. ¡Mantén los tenis en óptimas condiciones y permite que tus hijos caminen con paso firme hacia el éxito escolar!

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