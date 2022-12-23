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Conoce la nueva ubicación de Ilios Tulum

Ilios Tulum es un restaurante griego ubicado en la codiciada Zona Hotelera de este bello destino, caracterizado por ofrecer a sus invitados una propuesta gastronómica fascinante con los mejores aromas y sabores del Mediterráneo.

Ilios Tulum

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Ilios Tulum es un restaurante griego ubicado en la codiciada Zona Hotelera de este bello destino, caracterizado por ofrecer a sus invitados una propuesta gastronómica fascinante con los mejores aromas y sabores del Mediterráneo.

En Ilios cada noche es un viaje, ya que se distingue por brindar una majestuosa experiencia llena de energía, misterio y la más agradable cena con espectáculo en donde podrás encontrar desde belly dancers, el tradicional show de platos griego, hasta un deslumbrante espectáculo de fuego que encenderá tu noche.

Este 9 de Diciembre Ilios Tulum estrenó nueva ubicación, ahora podrás encontrarlo en el Km. 8 de la Carretera Tulum - Boca Paila, Zona Hotelera, junto al Restaurante Porfirio’s. La arquitectura totalmente renovada incluye un lugar lleno de detalles con un diseño que rinde homenaje a Grecia creando una atmósfera multisensorial, con un concepto rodeado de naturaleza e inspirado en el ya conocido árbol de Ilios Cancún que se alza justo al centro del restaurante pero adaptado al místico ambiente de Tulum, para dar paso a una hermosa vista mientras disfrutas de una experiencia gastronómica fantástica.

Serás testigo de un nuevo y más grande espacio en donde cobrará vida toda la magia que representa a este bello restaurante.

Igualmente, Ilios ha renovado su menú por lo que encontrarás opciones gastronómicas nunca antes vistas que enamorarán tu paladar con su gran sabor.

Reserva ahora y no dejes pasar la oportunidad de conocerlo. Entérate de más información en sus redes sociales.

https://iliosrestaurante.com.mx/es/tulum/

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