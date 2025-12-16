5 diseños que puedes usar en uñas cortas para la fiesta de Año Nuevo

Por situaciones de comodidad hay quienes prefieren llevar las uñas cortas , pero eso no implica que no se puedan hacer diseños únicos, en especial para recibir la fiesta de Año Nuevo, luciendo unas manos elegantes y cuidadas.

Para que tu manicura no pase desapercibida, te detallaremos cuáles son las opciones que te puedes aplicar en tus manos para las celebraciones de fin de año. Así que toma nota de todos los consejos que vas a obtener al respecto.

¿Qué diseños me puedo hacer en uñas cortas?

La realidad es que en las uñas cortas es posible llevar todo tipo de diseños, pero habrá algunos que lograrán sobresalir, haciendo que nuestras manos luzcan jóvenes y sofisticadas. Es así que el portal de Manucurist recomienda las siguientes alternativas para la fiesta de Año Nuevo:

Minimalista: Si eres de las que prefieren alternativas más sencillas, opta por añadir una decoración minimalista, agregando una base nude con decoraciones en dorado o pedrería pequeña. Para mayor impacto, añade un efecto perlado.

Acabado oro: A tus uñas añade un cromado dorado o brillantina, dándole el efecto de que tiene oro en tus manos, una gran forma de iniciar tu año con abundancia.

Colores metálicos: Al parecer, los colores metálicos con efecto espejo son un estilo muy chic que acapara las miradas por su gran efecto, siendo elegante y que hará lucir tus manos más jóvenes.

Diseño art geométrico: Opción que podrás usar en las fiestas y se convertirá en tendencia: el uso de rayas, tartán, espigas y triángulos. Puedes mezclarlo con los colores que prefieras.

Glazed nails: Caracterizado por añadir sobre una uña el brillo nacarado y traslúcido, similar al de un donut glaseado. Elegante, sencillo y que a todos van a sorprender.

¿Cómo cuidar las uñas después del gelish?

Es usual que, al momento en que se te aplica alguno de los diseños para la fiesta de Año Nuevo, se te puedan resecar las manos; ante eso es importante mantenerlas constantemente hidratadas. El portal de Essie recomienda el uso de aceite nutritivo o crema hidratante para mantenerlas en buenas condiciones.

Aplica los estilos que te mencionamos anteriormente en tus uñas cortas ; igualmente, recuerda que las puedes aplicar en uñas largas; son decoraciones que siempre van a lucir bien en todas las manos. Dinos, ¿cuál planeas usar?