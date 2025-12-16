Qué tiene que ver Brincos Dieras con la avioneta que se desplomó en Toluca: esto dijo el comediante

El comediante Brincos Dieras generó preocupación luego de que comenzara a circular un rumor que aseguraba que viajaba en una avioneta que se desplomó cerca del Aeropuerto de Toluca, con un saldo de al menos 10 personas fallecidas. Sin embargo, él mismo reaccionó a la noticia y confirmó que se encuentra bien y que, de hecho, esa aeronave no es suya.

¿Qué dijo Brincos Dieras sobre la avioneta que se desplomó en Toluca?

Brincos Dieras publicó una historia en su cuenta personal de Instagram para aclarar que está con vida: “Por ahí anda rondando una noticia de que se desplomó una avioneta allá en Toluca, que era la mía, y no, no es. Yo estoy en mi casa, en mi cama. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó por mí”.

Brincos Dieras aclaró que se encuentra sano y salvo.|(Instagram @brincosdierasofficial)

Luego, subrayó que no ha usado su avión desde hace tiempo, ya que se encuentra en el taller, y que actualmente viaja en vuelos comerciales para trasladarse a sus shows.

Pero entonces… ¿de quién era el avión que se desplomó en Toluca?

El jet que se desplomó en Toluca es un modelo Cessna Citation 650. Se sabe que salió de Acapulco, pero no logró llegar a su destino. De acuerdo con registros de Flightradar24, anteriormente había realizado otros 18 vuelos dentro del país. En la aeronave viajaban ocho pasajeros, un piloto y un copiloto. Todos murieron, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Brincos Dieras en la vida real?

Brincos Dieras, cuyo nombre real es Roberto Carlos Oliva Barajas, es un comediante de 50 años originario de Monterrey, Nuevo León. Cuenta con más de 30 años de trayectoria caracterizándose como payaso humorístico y ofreciendo presentaciones de stand up.

Su popularidad creció gracias a TikTok y otras redes sociales, donde sus videos cortos se han vuelto virales. En Instagram también tiene una gran comunidad, con más de 2.6 millones de seguidores.

¿Cuánto cuesta contratar a Brincos Dieras?

El precio del show de Brincos Dieras varía según el tipo de evento. No obstante, es posible cotizarlo directamente en el sitio oficial del comediante. Por lo pronto, el famoso humorista acaba de concluir una gira para celebrar su 30 aniversario, pero prometió que en 2026 seguirá presentándose con esta temática.