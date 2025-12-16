Los granjeros sorprenden al Tío Pepe con delicioso desayuno como agradecimiento por su trabajo

El reality show comienza a tener un clima de nostalgia, pues no solamente los granjeros han comenzado a despedir a los animales, sino que pronto dejarán de ver a menudo al querido Tío Pepe, por lo que decidieron sorprenderlo con un delicioso desayuno a manera de agradecimiento por todo lo que hizo por ellos en las últimas diez semanas.

Algunas de las celebridades comenzaron con los preparativos en cuanto Alfredo Adame les dio la noticia de que los insumos estaban en la bodega y les compartió el tiempo estimado que le tomaría al Mayoral llegar a la Granja VIP, tales como Kim Shantal, La Bea y el propio 'Golden Boy'; sin embargo, César Doroteo , 'El Patrón' Alberto del Río y Eleazar Gómez tardaron más tiempo en sumarse a las tareas, pues tras una actualización del arribo del Tío Pepe, los granjeros sintieron mucha más presión para tener todo listo en tiempo y forma.

Los semifinalistas decidieron prepararle enchiladas suizas, ya que sabían que era uno de sus platillos favoritos, hecho que fue agradecido por el Mayoral cuando llegó a La Granja VIP luego de que demorara un poco más de lo esperado.

Además de comentarle que esperan coincidir con el Tío Pepe una vez terminado el reality show, los granjeros se turnaron cuando se sentaron a la mesa para agradecerle por sus consejos y sus enseñanzas. Por su parte, el Mayoral se dijo agradecido por haberlos conocido y señaló que La Granja VIP fue parte de la "misión de su vida", debido a que se considera como un vínculo entre las personas y los animales.

Cabe señalar que Alfredo Adame se mostró muy conmovido por la situación y agradeció la elección del Tío Pepe como Mayoral, pues afirmó que el reality show no hubiera sido el mismo sin él. Además, bromeó con el invitado de honor al decirle que nunca le iba a perdonar el bajo porcentaje del presupuesto para la comida que le dio durante su mandato como Capataz y que le tocaría lavar todos los platos del desayuno.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los dos granjeros elegidos por el público para disputar el primer Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Eleazar Gómez; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.