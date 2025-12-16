Esta fue la última publicación de la actriz Rachael Carpani antes de morir: ‘Te amo hasta la luna y de regreso’

Las últimas semanas de este 2025 han sido sumamente trágicas para el mundo del entretenimiento, pues se han reportado varios fallecimientos de queridas personalidades dedicadas a la actuación . Uno de estos sucesos fue el de Rachael Carpani, una joven actriz que murió con solo 45 años de edad.

Lo más sorpresivo de esta tragedia, fue el hecho de que en sus últimos días de vida parecía estar en perfecto estado y no había ningún indicio que alertara sobre lo que pasaría. También seguía compartiendo tiempo con su mamá y hasta aprovechó para dejarle una calurosa felicitación, sin imaginarse que esta terminaría siendo su despedida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista posteó un video donde recapituló varios de sus mejores momentos juntas y aprovechó para recordarle lo importante que era para todos los que la rodeaban. "Feliz cumpleaños al corazón y alma de nuestra loca e increíble familia (una forma elegante de decir que implosionaríamos sin ti). Te amo hasta la luna y de regreso, mamá", se lee en el clip.

Antes de morir, Rachael Carpani le dedicó un emotivo mensaje a su mamá|Instagram. @rachcarpani

¿Qué pasó con Rachael Carpani? Esto se sabe sobre su inesperada muerte

Esta última aventura que pasó con su madre, tuvo lugar el domingo 16 de noviembre, exactamente tres semanas antes de que Rachael Carpani muriera de forma completamente imprevista. De acuerdo con un comunicado emitido por la familia, la actriz perdió la vida el domingo 7 de diciembre de 2025.

En cuanto a las causas detrás de su muerte, trascendió que la artista australiana, recordada por su participación en "NCIS: Los Angeles" falleció por complicaciones de una enfermedad crónica con la que llevaba tiempo lidiando. Los servicios funerarios se habrían llevado a cabo en privado, respondiendo a la petición de sus seres queridos por el respeto a su duelo.

Rachael Carpani murió con solo 45 años de edad|Instagram. @rachcarpani

Los actores que han muerto en diciembre 2025

Además de la lamentable muerte de Rachael Carpani, otras tragedias vistieron de luto a la industria de la actuación en todo el mundo. En Hollywood está la conmoción por el asesinato de Rob Reiner junto a su esposa y por el deceso de Anthony Geary; mientras que en México sigue la tristeza por el fallecimiento de Eduardo Manzano .