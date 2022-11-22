Toda la crónica del encuentro que hubo entre Shakira y Gerard Piqué.

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron el pasado fin de semana durante un importante juego de beisbol de su hijo Milan; sin embargo, mucho se ha hablado al respecto ya que en ningún momento intercambiaron palabras ni hubo un acercamiento directo.

En exclusiva para Ventaneando, un periodista del corazón habló del encuentro entre la colombiana y el español durante el juego de su hijo Milan, sobre todo porque normalmente va uno o va otro, pero no los dos, pero la sorpresa fue ver a Shakira quien se supondría estaría fuera de España.

La intérprete de “Monotonía” se despidió del equipo y despidió a su hijo de sus compañeros ya que este iba a ser el último encuentro de Milan con su escuadra ya que a finales de año dejará España y se mudará con su madre a Miami, por lo que únicamente acudiría el exjugador del Barcelona.

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Al final no cruzaron palabras y en todo momento se esquivaron ella y Piqué, pero la barranquillera estuvo mirando en todo momento hacia la grada donde se encontraba su ex, incluso se filtró que la cantante le habría hecho una peineta o seña obscena a alguna persona que estaba en la grada donde estaba el exjugador del Barcelona.

“Es normal que digan que iba dirigido hacia su expareja porque hacia la prensa no era”, aseguró el periodista del corazón que se tomó el tiempo para aclarar que la colombiana anima mucho en todos los partidos a sus hijos y vive intensamente los juegos de sus hijos, sin embargo, declaró que nunca la ha visto bailar ni moverse como lo hizo durante el partido de este fin de semana.