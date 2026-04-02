Si tus labios están muy maltratados, haz este bálsamo natural
En ciertas épocas o en condiciones particulares, los labios son bastante maltratados. Por ello, este bálsamo natural busca solucionar tu problema.
El tema de los labios maltratados es tan común que muchas veces no se toman en cuenta los debidos cuidados. Sin embargo, algunos casos pueden complicarse y realmente lastimar esa parte del rostro. Por ello, este bálsamo natural es propuesto por la Procuraduría Federal del Consumidor como una buena opción para ayudar a la hidratación y buena salud de los labios.
Ventaneando | Programa completo 1 de abril de 2026
¿Por qué este bálsamo natural podría ayudar a los labios maltratados?
Como se planteó desde el inicio, los labios resecos o maltratados no son un tema menor, si el caso se descuida en demasía. Y es que pueden doler, agrietarse e incluso sangrar, lo cual indica una situación cada vez más delicada. Allí se indica que el problema con esta zona del cuerpo es que no tiene glándulas sebáceas, por esa razón pierden humedad rápido con el frío, el sol, el viento, la deshidratación o el hábito de humedecerlos con la saliva.
Por esa razón, se recomienda ampliamente hacer un bálsamo casero que ayude a combatir las complicaciones ya indicadas, tomando en cuenta también personas sensibles. Ante eso, la base de este alivio natural es el aceite de almendras y la cera de abeja.
¿Cómo se hace este bálsamo natural para labios resecos?
Se indica que con una correcta elaboración y conservación en un lugar seco, este bálsamo tiene una duración de 6 a 12 meses. Además, se puede hacer en menos de media hora.
Ingredientes
- Una cucharada y media de aceite de almendras
- Una cucharada pequeña de cera blanca de abeja
- Media cucharada pequeña de manteca vegetal
- Diez gotas de aceite esencial de hierbabuena
- Dos tazas de agua purificada
@rosemary.nat Acompáñame a hacer bálsamos labiales 🥰🍯 #balsamo #balsamos #cosmeticanatural #miel #labiosbonitos #hechoamano #natural #balsamosdelabios ♬ Miel - Lauri Garcia
Realización
- Vierte el agua purificada en una cacerola de dos litros y coloca dentro un tazón de vidrio para que no le entre agua. Así los ingredientes se derretirán sin quemarse.
- Cuando esté listo eso, coloca la cera mas la manteca en el tazón y lleva la cacerola al fuego para hacer el baño maría.
- Esto debe realizarse a fuego bajo, esperando que la manteca y la cera se derritan de manera homogénea (moviendo con una cuchara) y sin grumos.
- Sin dejar de mover la mezcla y también sin quitar el baño maría, se verterá el aceite de almendras, hasta encontrar una textura sedosa.
- El siguiente paso es agregar la esencia de hierbabuena, siguiendo con la mezcolanza para distribuir la esencia por todo el bálsamo.
- Ahora retira el tazón del baño maría y vierte en tu recipiente fresco y limpio, casi hasta el borde para no derramar nada cuando se vacíe.
- Ya vaciado, el recipiente se dejará en un lugar fresco y reposando a temperatura ambiente en un lapso de 10 a 15 minutos.
- Y para finalizar, se dejará en un lugar fresco, alejado del sol o fuente de calor directa. Si el bálsamo huele raro o rancio tras un tiempo de guardado, tíralo para evitar efectos adversos.