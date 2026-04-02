Si tus labios están muy maltratados, haz este bálsamo natural

El tema de los labios maltratados es tan común que muchas veces no se toman en cuenta los debidos cuidados. Sin embargo, algunos casos pueden complicarse y realmente lastimar esa parte del rostro. Por ello, este bálsamo natural es propuesto por la Procuraduría Federal del Consumidor como una buena opción para ayudar a la hidratación y buena salud de los labios.

Ventaneando | Programa completo 1 de abril de 2026

¿Por qué este bálsamo natural podría ayudar a los labios maltratados?

Como se planteó desde el inicio, los labios resecos o maltratados no son un tema menor, si el caso se descuida en demasía. Y es que pueden doler, agrietarse e incluso sangrar, lo cual indica una situación cada vez más delicada. Allí se indica que el problema con esta zona del cuerpo es que no tiene glándulas sebáceas, por esa razón pierden humedad rápido con el frío, el sol, el viento, la deshidratación o el hábito de humedecerlos con la saliva.

Por esa razón, se recomienda ampliamente hacer un bálsamo casero que ayude a combatir las complicaciones ya indicadas, tomando en cuenta también personas sensibles. Ante eso, la base de este alivio natural es el aceite de almendras y la cera de abeja.

¿Cómo se hace este bálsamo natural para labios resecos?

Se indica que con una correcta elaboración y conservación en un lugar seco, este bálsamo tiene una duración de 6 a 12 meses. Además, se puede hacer en menos de media hora.

Ingredientes

Una cucharada y media de aceite de almendras

Una cucharada pequeña de cera blanca de abeja

Media cucharada pequeña de manteca vegetal

Diez gotas de aceite esencial de hierbabuena

Dos tazas de agua purificada

Realización