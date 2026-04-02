Cuida tu cabello del calor con este protector térmico natural

Aunque el cabello se puede ver maltratado por culpa de los tratamientos a los que se somete, también es cierto que lo cotidiano también afecta la salud de tu amada melena. En este caso, iniciaron las fechas donde el calor es intenso y por ello llega un maltrato provocado por el sol. Ante eso, este protector solar natural se recomienda ampliamente.

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¿Por qué es necesario un protector natural de cabello ante el calor?

La primavera da inicio a los grandes retos que deja el sol intenso. Aunque el punto más cálido suele presentarse en verano, los primeros golpes de calor llegan en estas fechas. Antes eso, resulta sumamente incómoda la resolución de los problemas de “salud” del cabello.

Y algo que resulta bastante evidente es que si te desenvuelves en un trabajo fuera de casa, es imposible mantener el cuidado constante de la melena. En este caso, los resultados finales son la resequedad, la falta de brillo, el frizz y en los casos más fuertes… puntas abiertas.

En ese sentido, algunas cremas o protectores resultan económicamente inviables o incluso son agresivas contra el cabello. Por ello los remedios caseros han ganado terreno entre los que buscan las soluciones ideales para su salud y también para lucir radiante incluso en épocas difíciles para las melenas.

¿Cómo se hace y cómo se aplica este protector solar para cabello?

Ingredientes

250 mililitros de agua

3 ramitas de romero

2 cucharadas de aceite de coco

2 cucharadas de bálsamo orgánico

2 cucharadas pequeñas de jugo de limón

Realización y aplicación