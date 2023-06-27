Daniel Bisogno reveló los detalles del asalto a mano armada que sufrió su expareja.

El día de ayer, por medio de su cuenta de Twitter, nuestro compañero Daniel Bisogno denunció que su expareja fue víctima de un intento de asalto a mano armada, donde le dispararon a su camioneta.

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El propio Daniel Bisogno nos reveló los detalles del incidente que vivió la madre de su pequeña, Michaela.

Fíjese que ayer, hoy me tuve que ir a hacer un procedimiento de todo lo que usted ya sabe; entonces, la mamá de mi hija fue a dejar a Michaela, mi hija, a su departamento, para quedarse en la casa, para que muy temprano ir hacer este estudio

Dejó a la niña, de regreso pasa por un café aquí a la Plaza Santa Teresa, a esta tienda de cafés muy famosa, compra su café, sale de la pluma y al dar la vuelta hay un tope, sale del tope y aparece un malviviente con pistola en mano y ‘dame todo, ya te la sabes, el dinero y todo’, le tocó el vidrio de atrás del copiloto, fue donde alcanzó, porque si se para de frente, conociéndola, se lo lleva

Empieza a tocar con la pistola la ventana, ella ve la posibilidad de arrancarse, en ese momento se agachó y aceleró a fondo, se arrancó y este fulano encima de todo, todavía disparó. En el centro, es un plomazo, que alcanzó a detener la película, ese es uno, fueron dos… Eran las 8:30 de la noche en un lugar transitado, es una plaza comercial. Si no te dejas robar, te matan, o sea ¿en qué país estamos?, porque se necesita tener mano durísima con estos criminales y estarlos refundiendo en la cárcel…

INCREÍBLE LO QUE PASA EN ESTA CIUDAD!!! SALIENDO DE LA PLAZA SANTA TERESA EN FRENTE A TV AZTECA LA MAMÁ DE MI HIJA FUÉ POR UN CAFÉ Y SALIENDO DE LA PLAZA SOBRE CAMINO SANTA TERESA INTENTO ASALTARLA UN SUJETO Y DISPARO CONTRA EL VEHÍCULO. ELLA ESTÁ BIEN. HASTA CUANDO? YA BASTA!! pic.twitter.com/le6gUCQ47a — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) June 27, 2023

¿Cómo está la expareja de Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno reveló que la madre de su hija se encuentra bien, ya que afortunadamente solo fue el susto.

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