Daniel Bisogno salió adelante de su crisis de salud por su pequeña Michaela.

En una nueva entrega sobre la complicada situación que enfrentó Daniel Bisogno, nuestro querido conductor, amigo y compañero, reveló que todo fue ocasionado por una fuerte baja de peso, junto con otras complicaciones que explicó en entrevista con Pati Chapoy.

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Daniel Bisogno tomó como motivación e inspiración a su hija Michaela

Al mismo tiempo, compartió que su más fuerte motivación para superar todo fue su pequeña hija, quien lo acompañó hasta la puerta del quirófano.

Creo que es la primera vez que lloro en televisión, generalmente me invitan a programas a que llore y acabamos riéndonos, pero esto para mí, sí es algo que me ha tocado mucho

Sí Pati, la veía a lo lejos solita con su muñeca y por allá desprotegida y dije ‘No, no la voy a dejar así, eso no va a pasar, pase lo que pase tengo que salir de esta’. Me duermen, se dan cuenta que hay tal cantidad de sangre que no pueden actuar

No hay forma de que entre tanta sangre pudieran arreglar y encontrar dónde estaba la fuga, digámoslo así, el riesgo de que yo cesado bronco aspirara era muy grande y hubiera muerto en segundos

¿Qué le dijeron los doctores a Daniel Bisogno?

Al momento de entrar a la operación, los médicos que atendieron a Daniel Bisogno se dieron cuenta que lo tenían que intubar para poder completar el procedimiento.

Empieza la operación, se dan cuenta de eso, me tienen que intubar, los hacen firmar sobre mi vida a mi hermano y Cristina, sobre cualquier cosa

Los mismos doctores que lo estaban operando, le dieron palabras de aliento para seguir adelante.

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Empiezo a escuchar yo, todo lo que estaba sucediendo, primero con la endoscopia no escuchaba mucho, digamos que al rato empecé a escuchar cosas como ‘Vamos, échale ganas, tu hija te está esperando, vamos Dani, vamos, no aflojes’, a los médicos yo los oía ‘vamos, tú puedes’ y cosas bonitas…

Daniel Bisogno no cabía en la cama del hospital.

Uno de los momentos más complicados que vivió Daniel, fue el tema de la cama, pues no estaba diseñada para su altura.