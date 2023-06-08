Daniel Bisogno comparte a Pati Chapoy su regreso a la vida.

Hace casi dos semanas, nuestro querido compañero y amigo, Daniel Bisogno tuvo que ser internado de emergencia por un complicado cuadro hepático, mismo por el que tuvo que ser operado.

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Daniel tuvo que estar un par de días en el hospital, pero su recuperación ha sido muy favorable, por lo que ya está en su casa y tuvo la oportunidad de recibir a nuestra querida Pati Chapoy.

¿Cómo fue el complicado proceso que vivió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno reveló que tuvo que someterse a una prueba de VIH por distintas complicaciones de salud y relató paso a paso, todos los problemas médicos que ha tenido.

Todo empieza, un poco de tiempo más atrás, donde empecé a sentirme mal, primero empecé a hacerme una dieta, el caso, es que yo estaba muy obsesionado con bajar de peso y es un trauma que desde niño traigo. Siempre crecí con ese problema del peso, entonces luchaba, de momentos, de repente abandonaba y volvía, daba unos rebotes tremendos y así pasé los 26 años que llevo en Ventaneando

Hace tres años conocí una especialista en nutrición que me recomendó La Choco, fui con ella y empecé a bajar y a bajar, de pesar 125 kilos que fue lo que más pese, llegué a pesar 92, estamos hablando de casi 40 kilos. Empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo; entonces, empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal y empecé a pasármela mal, de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar, se metieron a robar a la casa

¿Daniel Bisogno tiene VIH?

Daniel Bisogno reveló que tuvo que someterse a diferentes estudios, entre ellos una prueba de VIH que le quitó el sueño durante varios días.

Me hicieron un ultrasonido de hígado, me dieron prueba de todo, incluida VIH. Encuentro un lugar, donde no había tanta gente para que ‘ahí va Bisogno a hacerse prueba del VIH’, porque si de por sí inventan, todo lo que inventan

Me dice el doctor, el que atendía ahí, es que para nosotros esto es positivo. En ese momento me suelto llorando, le hablo al doctor y le digo está pasando esto y me dice ‘¿Quién te dijo que te fueras a hacer la prueba ahí? ¿En qué momento te dije ve hacerte una prueba ahí?, esas pruebas son de ínfima categoría. Ven mañana y te haces la prueba aquí'