Así dejó claro Daniela Parra que Alexa no es su hermana: “No puedo perdonar”.

El caso de Héctor Parra sigue su curso; sin embargo, el actor se mantiene recluido a la espera de que se le dicte una sentencia favorable o condenatoria, luego de haber sido acusado por su hija menor, Alexa, por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, pero afortunadamente cuenta con el apoyo de su hija Daniela Parra.

¿Cómo ha logrado sobrevivir Héctor Parra dentro de la cárcel?

Sin duda, el proceso ha sido complicado para el actor, pero también para su hija Daniela, quien se ha mantenido al pie del cañón defendiendo a su padre y haciendo todo lo posible para generar recursos mediante la venta de tamales, alcancías y todo lo que esté entre sus posibilidades para ayudar al histrión.

¿La relación de hermanas entre Daniela Parra y Alexa llegó a su fin? Todo parece indicar que la relación entre ambas se fracturó pues, si bien, en un principio le tenía cariño, ahora la propia Daniela Parra declaró a Ventaneando que no puede querer a alguien que la ha lastimado tanto.

Todo inició a finales de 2023, cuando Alexa Parra dijo haber sido víctima de abuso por parte de su padre cuando tenía 14 años, pues en aquel entonces él le habría realizado tocamientos indebidos, motivo por el que fue apresado, vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva.

¿Qué dijo Daniela Parra sobre su relación con su hermana Alexa?

Daniela dijo haberse replanteado sus sentimientos hacia su hermana Alexa, de quien tenía la esperanza que recapacitara y hablara con la verdad, cosa que no ha sucedido.

“Te recuerdo con todo mi corazón y espero que un día no muy lejano puedas ver la verdad”, dijo Daniela Parra en un video que publicó hace ya tiempo.

Sin embargo, la situación ha cambiado y se ha dado cuenta que no puede mantener una buena relación con su hermana menor tras los acontecimientos. “Lo he pensado mucho… yo sí soy consciente de lo que digo y lo que hago y para mí una hermana, un familiar, no te lastima de esa manera”.

“Hemos pasado momentos horribles y esto que les digo de cortar lazos no crean que se los digo así nada más, fue tiempo de pensarlo, de llorarlo. Yo no puedo perdonar que me lastimen así y tampoco que lastimen a mi papá, a ver si ellas se pueden perdonar por lo que nos están haciendo”, sentenció.

¿Cómo ha solventado los gastos Daniela Parra?

Como mencionamos anteriormente, la hija de Héctor Parra ha hecho todo lo posible para ayudar a su padre y confía en que saldrá bien librado, por ello, durante la entrevista que concedió a Ventaneando, Daniela reveló que sigue vendiendo tamales, junto a su novio Diego Hopster, para solventar los gastos del proceso legal.

Cabe mencionar que aunque los abogados de Héctor Parra son pro-bono, es decir, que no cobran por hacerse cargo del caso, existen otros gastos que la familia del actor debe cubrir mientras él está en prisión.

“Ya regresamos con los tamalitos chidos”, aseguró Daniela Parra. “Ustedes saben que las abogadas de mi papá son pro-bono, entonces en realidad a ellas no les pago como tal, pero sí pagamos muchas otras cosas que son sus transportes, sus comidas y viáticos”, detalló.