La novia de Antrax reacciona en redes sociales al platillo nombrado en su honor

En la gala de eliminación del domingo pasado se vivió una montaña rusa de emociones, pues no solamente fuimos testigos de la salida de Javier, también conocido como "La chuleta metalera", sino también de momentos muy emotivos por parte de los entonces 22 participantes y uno de ellos estuvo protagonizado por Antrax y su novia, al menos indirectamente.

La novia de Antrax se conmueve por el tierno gesto

Antrax conquistó los paladares de los chefs de MasterChef 24/7 con una propuesta gastronómica que lo llevó a entregar el delantal negro que vestía y pudiera subir al balcón junto con Pablo; sin embargo, la historia sobre el nombre detrás del platillo ("Betabella") resonó en la persona que sirvió de inspiración para el cocinero.

La novia de Antrax, @melannyjmx, se valió de su cuenta en TikTok para compartir un tierno video en el que se muestra conmovida por el gesto del participante del reality show. El clip con 1.1 millones de reproducciones muestra la reacción de la usuaria acompañada por el mensaje "yo después de ver que le puso mi nombre a su platillo en masterchef".

Los comentarios en el video con 87.8 miles de likes, hasta el momento, celebraron el acto de amor de Antrax y su salida del grupo de cocineros con mandil negro.

Cabe recordar que, tras otra ronda de degustación, los paladares más exigentes de México determinaron que Javier, "La chuleta metalera", se convirtiera en el primer eliminado de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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