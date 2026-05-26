¿Cuáles cocineros guardan comida? Nash desata la polémica en MasterChef 24/7

Luego de que se cumpliera la primera semana al interior de MasterChef 24/7, las polémicas no se detienen y en esta ocasión, la gala que albergó el reto por el poder del Pin fue testigo de una nueva controversia, pues un comentario hecho por Nash reveló a los cocineros que guardan comida o deciden llevársela al cuarto para comerla luego.

Lancer y Lula se llevaron comida al cuarto

Minutos antes de que comenzara el reto por el poder del Pin, se mostraron algunas imágenes con testimonios sobre el desperdicio de comida que ha ocurrido a lo largo del reality show, por lo que Claudia Lizaldi les exhortó a ponerse de acuerdo con el fin de tener una convivencia sana.

Antes de presentar a los paladares más exigentes de México para que diera inicio el reto de la caja misteriosa, Nash le pidió la palabra a la conductora para hacer pública su molestia por el hecho "inconcebible" e "imperdonable" de que algunos compañeros guardan comida o se la llevan a sus respectivos cuartos para comerla después.

Claudia decidió preguntar a los 21 participantes quiénes eran los competidores a los que se refería Nash y les pidió que levantaran la mano, por lo que Lancer y Lula lo hicieron y contaron su versión de los hechos.

Lula señaló que nunca aparta comida, pero decidió guardar cereal en solamente una ocasión ante el hipotético escenario de que ya no hubiera por la noche, mientras que Lancer apuntó que guarda fruta con el fin de asegurar algunas colaciones y por lo tanto, las cinco comidas que ingiere al día.

Finalmente, Claudia Lizaldi les pidió acordar acciones para evitar malos entendidos entre ellos y que todos puedan disfrutar la experiencia del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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