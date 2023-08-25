Estos son los emblemáticos lugares en la CDMX que cambiaron de nombre por la visita de Taylor Swift

La fiebre de Taylor Swift ha alcanzado niveles insospechados en el país, y la CDMX se encuentra lista para recibir a la famosa cantante con los brazos abiertos, durante los próximos conciertos programados para los días 24, 25, 26 y 27 de agosto de 2023.

Sin embargo, la emoción va más allá de los escenarios; emblemáticos lugares de la Ciudad de México han cambiado temporalmente su nombre, en honor a la estrella pop, sumergiendo a la metrópolis en un ambiente de euforia.

¿Cuáles son los lugares de la Ciudad de México que cambiaron su nombre por los conciertos de Taylor Swift?

1. Avenida Presidente Masaryk: Ahora "Avenida Taylor's Version"

En el corazón de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, la Avenida Presidente Masaryk, se ha transformado en un tributo efímero a Taylor Swift. Durante estos cuatro días, los mapas digitales muestran el nombre "Avenida Taylor's Version", en un gesto que rinde honor no solo a la artista, sino también a los discos que ha reeditado a lo largo de su impresionante carrera.

Si buscan “Avenida Taylor’s version” en Google Maps, la Avenida Masaryk, en Polanco, cambió su nombre 🤩



¡Comienza #MexicoCityTSTheErasTour! 😭 pic.twitter.com/uqzPq9Jv7F — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) August 24, 2023

Foro Sol, ahora "Foro 1989 Taylor's Version": La magia de las épocas

El Foro Sol, testigo de innumerables conciertos memorables, se une a la celebración al cambiar su nombre por unos días. "Foro 1989 Taylor's Version" es el título que adorna el espacio que recibirá a la cantante en México. La elección de dicho año no es casual, ya que hace referencia al icónico álbum que Swift lanzó en octubre de 2014.

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Y ahora el Foro 1989 Taylor's Version 🥹🥹🥹🥹 #MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/PIoh2wdlCI — Fernando Fdez (@FernandoFdezz) August 24, 2023

Alcaldía Miguel Hidalgo: Un Toque Distintivo de Taylor Swift

Aunque el nombre de la alcaldía Miguel Hidalgo se mantiene sin cambios, la promoción del 'The Eras Tour' de Taylor Swift, ha dejado su huella aquí. Las iniciales "MH" ahora están decoradas con imágenes de la propia intérprete de “Shake It Off.”

Las letras de la alcaldía Miguel Hidalgo en avenida Masaryk (Avenida Taylor’s Version) así lucen desde ayer por la noche en Mexico😭🇲🇽✨ ERAS TOUR MX #MexicoCityTSTheErasTour @tuaccesomx@tayswiftmex_2 @mexico_swift @taylorswiftco_ pic.twitter.com/BiomJENvPd — TAYLOR SWIFT N1 🇲🇽 (@vigevani4real) August 24, 2023

Con los cambios de nombre de la Avenida Taylor's Version, el Foro 1989 Taylor's Version y el toque distintivo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, no hay duda que la cantante estadounidense hará temblar la Ciudad de México.

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