Pronóstico del clima para el “The Eras Tour” de Taylor Swift en CDMX

¡Es hoy, es hoy! Los corazones de los fans de Taylor Swift están latiendo con emoción, ya que la icónica cantante está a punto de pisar suelo mexicano por primera vez. The Eras Tour llega a la Ciudad de México, y aunque la emoción es palpable, surge la pregunta: ¿qué nos deparará el clima durante sus esperados conciertos en el Foro Sol?

Si tienes la suerte de ser uno de los asistentes que intercambiará "friendship bracelets" en este concierto, a continuación te compartimos un vistazo de lo que podrías enfrentar en términos de clima durante los días de las presentaciones.

Britney Spears; “La Princesa del Pop”, preocupa a sus fans por el aspecto tan descuidado que luce en fotos recientes.

¿Cuándo es el concierto de Taylor Swift en México?

Los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX, prometen hacernos vibrar intensamente en las siguientes fechas:



24 de agosto.

25 de agosto.

26 de agosto.

27 de agosto.

¿Cómo estará el clima para los conciertos de Taylor Swift en México?

A lo largo de esta semana, la Ciudad de México ha experimentado una serie de lluvias debido a la temporada de huracanes actual, por lo que el clima se ha convertido en una preocupación constante para muchos, especialmente aquellos que esperan ansiosos los conciertos de su artista favorita. Recordemos que hace algunos meses, un concierto de Billie Eilish tuvo que ser reprogramado debido a las condiciones climáticas adversas.

Para proporcionar un poco de tranquilidad y previsión a los fans, consultemos los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional respecto a la probabilidad de lluvia para cada una de las fechas de los conciertos de Taylor Swift en México:



Jueves 24 de agosto de 2023 : La probabilidad de lluvia es del 20%.

: La probabilidad de lluvia es del 20%. Viernes 25 de agosto de 2023 : La probabilidad de lluvia es del 40%.

: La probabilidad de lluvia es del 40%. Sábado 26 de agosto de 2023 : La probabilidad de lluvia es del 60%.

: La probabilidad de lluvia es del 60%. Domingo 27 de agosto de 2023: La probabilidad de lluvia es del 60%.

¡Muy buen jueves!



Se espera ambiente caluroso después del medio día, el cielo estará medio nublado. Por la tarde noche podrían presentarse lluvias ligeras de forma aislada.



Mantente informado y atiende nuestras recomendaciones. Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EyJgHl0dTu — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 24, 2023

¿Cómo sobrevivir a la lluvia en el concierto de Taylor Swift?

En este sentido, la seguridad en los conciertos es una prioridad y aunque la entrada con ciertos objetos puede estar restringida, aquí hay algunos artículos que podrían serte útiles en caso de que la lluvia decida hacer su aparición durante los conciertos de Taylor Swift:



Bolsa hermética para tu boleto : Mantén tu entrada a salvo de cualquier posible estrago.

: Mantén tu entrada a salvo de cualquier posible estrago. Funda impermeable para celular : Protege tu dispositivo y asegúrate de capturar todos los momentos especiales, incluso bajo la lluvia.

: Protege tu dispositivo y asegúrate de capturar todos los momentos especiales, incluso bajo la lluvia. Impermeable de cuerpo completo: ¡No dejes que la lluvia arruine tu atuendo! Un impermeable te mantendrá seco y listo para disfrutar del concierto al máximo.

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