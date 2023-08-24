¿Qué hago con mi boleto si se cancela el concierto de Taylor Swift en CDMX por lluvia?

El fervor de los fanáticos mexicanos se encuentra en su punto más alto, ya que los esperados conciertos de Taylor Swift en México están a punto de comenzar. Del 24 al 27 de agosto del 2023, el Foro Sol de la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la emoción y la música de esta aclamada artista estadounidense.

Sin embargo, mientras los fans cuentan los días para el gran evento, también deben considerar un factor que puede generar cierta incertidumbre: el clima y la posibilidad de que los conciertos se cancelen debido a las lluvias.

Britney Spears; “La Princesa del Pop”, preocupa a sus fans por el aspecto tan descuidado que luce en fotos recientes.

¿Por qué se podría cancelar el concierto de Taylor Swift en la CdMx?

La cancelación de un concierto es un temor latente para cualquier fanático emocionado. Aunque hay varias razones que podrían llevar a la cancelación de un evento, una de las más plausibles y desafiantes de prever son las condiciones climáticas adversas. En este caso, las lluvias podrían ser el factor determinante para la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol.

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¿Cómo pedir el reembolso en caso de que se cancele el concierto de Taylor Swift?

La pregunta que surge de inmediato es: "¿Qué hago si mi esperado concierto de Taylor Swift se cancela?" Afortunadamente, la respuesta a esta preocupación también está respaldada por pautas claras.

Según la información proporcionada por la página oficial de Ticketmaster, en caso de que el concierto sea cancelado oficialmente por los organizadores y se haya realizado la compra con tarjeta de crédito o débito a través de la página de Ticketmaster, no será necesario realizar ningún trámite adicional para obtener el reembolso. El monto de los boletos, incluidos los cargos por servicio y envío, se reembolsará automáticamente en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha oficial de cancelación del evento.

En el caso de compras con tarjetas bancarias, las instrucciones adicionales establecidas por las instituciones bancarias también serán aplicables. Si la compra se realizó en taquillas del evento o en Centros Ticketmaster presenciales, el reembolso se llevará a cabo presentando el boleto en su estado original y sin alteraciones, en el mismo lugar donde se realizó la compra.

🙋‍♂️🙋 Si tienes inconvenientes con tu compra y eres el titular de la tarjeta, contacta a nuestro equipo de @ServicioTM a través de nuestro #BotónDeAyuda 👇https://t.co/qcXcBdGMdn pic.twitter.com/72Gfdfa047 — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) March 25, 2023

¿Cuál es el clima que se espera para las fechas de los conciertos de Taylor Swift en México?

Otra pregunta recurrente es si las lluvias podrían jugar un papel en la cancelación de estos tan esperados conciertos. En este sentido, los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional ofrecen una visión general del pronóstico:



Jueves 24 de agosto : La probabilidad de lluvia es del 20%.

: La probabilidad de lluvia es del 20%. Viernes 25 de agosto : La probabilidad de lluvia es del 40%.

: La probabilidad de lluvia es del 40%. Sábado 26 de agosto : La probabilidad de lluvia es del 60%.

: La probabilidad de lluvia es del 60%. Domingo 27 de agosto: La probabilidad de lluvia es del 60%.

A pesar de lo anterior, sabemos que la lluvia es totalmente impredecible y puede que llueva menos de lo que creamos o más de lo que imaginamos. Así que prepárate para disfrutar de “The Eras Tour” y clava un cuchillo en la tierra, nunca esta de más seguir los consejos de nuestros abuelos.