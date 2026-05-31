“Que sea lo que Dios quiera": Emmanuel se sincera con sus compañeros previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7

La tensión comienza a sentirse dentro de MasterChef 24/7, pues el día de mañana se enfrentarán de nueva cuenta al domingo de eliminación, así que varios de los concursantes aprovecharon un momento de convivencia para reflexionar sobre el camino recorrido dentro de la competencia y la posibilidad de que uno de ellos abandone la cocina más famosa del país.

Ramahá, Lula y Emmanuel compartieron sus sentimientos antes de enfrentarse a una de las jornadas más importantes de la semana. Algunos de ellos saben que el riesgo es alto, especialmente quienes podrían portar el mandil negro y quedar expuestos a la eliminación del próximo 31 de mayo, como Emmanuel.

Durante la charla, Ramahá tomó la palabra para brindar por la experiencia que todos han vivido desde que ingresaron al reality. Con una actitud relajada, levantó su vaso y expresó: "Salud, no sabemos cuándo vaya a acabar, pero salud", mientras disfrutaban de una cerveza.

La emoción también estuvo presente en las palabras de Lula, quien aprovechó la ocasión para agradecer la oportunidad de formar parte del proyecto. "Gracias a Dios y gracias a MasterChef por esta oportunidad", comentó, dejando ver el valor personal que ha tenido la competencia para ella.

Emmanuel agradece a Dios previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7

Sin embargo, una de las reflexiones que más llamó la atención fue la de Emmanuel. El participante habló abiertamente sobre la manera en que enfrenta la incertidumbre dentro del programa y aseguró que ha aprendido a confiar en los procesos de la vida.

"Gracias a Dios por habernos puesto aquí", comenzó diciendo. Después compartió una idea que resonó entre varios de sus compañeros. "Siempre estamos en el lugar adecuado, siempre, eso ténganlo por seguro", afirmó.

Emmanuel continuó explicando que, desde su perspectiva, cada experiencia tiene un propósito, incluso aquellas que en un principio parecen negativas. "Siempre Dios nos pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas para nuestro crecimiento y evolución. Nunca nada es un error. Aunque parezcan tragedias o errores, siempre terminas dándote cuenta por qué pasan las cosas", expresó.