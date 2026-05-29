Leslie Santana | DR

"No hago nada bien": Emmanuel rompe en llanto tras recibir delantal negro y estar en peligro de salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las emociones están a flor de piel luego de enfrentar un duro jueves de delantales negros en MasterChef 24/7.
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Las emociones están a flor de piel luego de enfrentar un duro jueves de delantales negros en MasterChef 24/7.
Las confesiones no paran dentro del Mundo MasterChef 24/7 y cada vez se vuelven más intensas.
Luis teme que Emmanuel pueda salir de MasterChef 24/7 el próximo domingo de eliminación y es por eso que le da sus mejores tips.
Luego de enfrentar momentos de gran tensión durante el jueves de delantales negros, los integrantes de MasterChef 24/7 vivieron un momento de alegría y risas.
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La conductora de MasterChef 24/7 confesó su secreto de alimentación para verse increíble a través del tiempo.
El carismático participante de MasterChef 24/7 abrió su corazón y recordó estos momentos de su vida amorosa.