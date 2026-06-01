Las emociones serán protagonistas en MasterChef 24/7: este es el reto del domingo 31 de mayo

Las emociones serán las protagonistas de la cocina más famosa de México y se convertirán en el ingrediente principal del próximo reto de MasterChef 24/7 . Este domingo 31 de mayo, los participantes enfrentarán una dinámica poco habitual en la que no solo tendrán que demostrar técnica, sabor y creatividad, sino también conectar con sentimientos específicos mientras preparan sus platillos.

Bajo el nombre de “Cocina con una emoción”, el primer tiempo del reto pondrá a prueba la capacidad de los cocineros para transmitir sensaciones a través de la comida. Cada participante recibirá una emoción asignada mediante el tradicional pin del chef y tendrá apenas 35 minutos para elaborar una preparación inspirada en ella.

La dinámica promete momentos intensos dentro de la cocina más famosa de la televisión. Las emociones estarán divididas en cuatro categorías: sorpresa, identificada con el color amarillo; tristeza, representada por el azul; enojo, con el rojo; y vergüenza, asociada al morado. Tres participantes cocinarán bajo cada una de estas emociones, por lo que los jueces tendrán la oportunidad de observar diferentes interpretaciones de un mismo sentimiento.

Este domingo 31 de mayo en MasterChef 24/7 deberán cocinar para representar una emoción

Aunque en MasterChef 24/7 los retos suelen enfocarse en ingredientes, técnicas o cocinas del mundo, esta ocasión el desafío apunta hacia un terreno mucho más personal. Los concursantes deberán traducir experiencias y sensaciones en sabores, texturas y presentaciones capaces de comunicar un mensaje claro a los chefs.

La sorpresa podría reflejarse en combinaciones inesperadas o elementos ocultos dentro del plato. La tristeza, por su parte, podría inspirar recetas reconfortantes o cargadas de nostalgia. El enojo abre la puerta a propuestas más arriesgadas, intensas y de sabores contundentes, mientras que la vergüenza representa quizás uno de los sentimientos más complejos de expresar mediante la gastronomía.