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FOTOS | Se aferraron y conquistaron la Jaula de Escape Perfecto

Yazmín y Ricardo tuvieron dificultades para triunfar en Escape Perfecto, mientras que Gus y Gustavo abandonaron la Jaula con miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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