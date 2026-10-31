Desfile de Día de Muertos 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión de Hasta La Eternidad de HOY sábado 31 de octubre por TV Azteca; ruta en CDMX y a qué hora es su inicio
No te pierdas el minuto a minuto del típico Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México; catrinas gigantes, los mejores dizfraces y arte mexicano.
Como cada año, ya es una tradición el clásico Desfile de Día de Muertos en el centro de la Ciudad de México donde se conmemora no solo a los fallecidos, sino a las artesanías y tradiciones de México, con un recorrido de miles de personas caracterizadas de catrines o catrinas, alebrijes y vestuarios típicos que impresionan a todos.
¿A qué hora comienza el desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México?
El Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en el centro de la Ciudad de México. Dará comienzo a las 2:00 p.m. y podrás ver toda la cultura de México en un solo desfile que enaltece las costumbres y una de las tradiciones más importantes para todos los mexicanos. Si no puedes asistir a la CDMX para ver el mega desfile, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca UNO.