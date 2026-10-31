Desfile de Día de Muertos 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión de Hasta La Eternidad de HOY sábado 31 de octubre por TV Azteca; ruta en CDMX y a qué hora es su inicio

Como cada año, ya es una tradición el clásico Desfile de Día de Muertos en el centro de la Ciudad de México donde se conmemora no solo a los fallecidos, sino a las artesanías y tradiciones de México, con un recorrido de miles de personas caracterizadas de catrines o catrinas, alebrijes y vestuarios típicos que impresionan a todos.

¿A qué hora comienza el desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México?

El Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en el centro de la Ciudad de México. Dará comienzo a las 2:00 p.m. y podrás ver toda la cultura de México en un solo desfile que enaltece las costumbres y una de las tradiciones más importantes para todos los mexicanos. Si no puedes asistir a la CDMX para ver el mega desfile, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca UNO.