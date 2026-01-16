TV Azteca te lleva al concierto de: “El Flaco y Sus Amigos: Auditorios” ¡Aquí todos los detalles!

TV Azteca te lleva a ver al concierto de "El Flaco y Sus Amigos: Auditorios", el próximo sábado 17 de enero en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones que el cantante de regional mexicano tiene preparadas para ti!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: