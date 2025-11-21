OFICIAL: Fátima Bosch de México gana Miss Universo
Esta noche México ha ganado con la coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025. Así se vivió el momento cúspide de la noche.
¡Hay nueva Miss Universo! Tras una larga y exhaustiva preparación y noches de tensión, este 20 de noviembre, la tabasqueña, Fátima Bosch, se ha coronado como la única y gran ganadora. El camino para ella no fue nada fácil, ya que durante su participación en el certamen más importante de belleza, tuvo varias polémicas; sin embargo, eso no fue un obstáculo para poder seguir adelante y luchar por sus sueños, y con ellos, los de muchos mexicanos que siempre la apoyaron.
