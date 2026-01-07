El Pueblo Mágico cerca de CDMX que es el más barato por sus hoteles y restaurantes económicos, según la IA

Si ya te aburriste de Tepoztlán por sus precios elevados, entonces el Pueblo Mágico de Tlayacapan puede ser una oportunidad poco explorada que tienes que tachar de tu lista de viajes para este 2026. Este lugar es muy barato gracias a sus hoteles y restaurantes económicos, y además se encuentra muy cerca de la CDMX.

Según un análisis de la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, este poblado es perfecto para aquellos viajeros que buscan una nueva aventura, pero no quieren gastar mucho dinero en hospedaje ni en comidas.

De acuerdo con México Desconocido, Tlayacapan está ubicado a solo una hora de la Ciudad de México, por lo que es ideal para una escapada en auto con amigos .

¿Por qué Tlayacapan, Pueblo Mágico de Morelos, es tan barato?

Tlayacapan cuenta con posadas y hoteles pequeños a precios accesibles, en comparación con otros destinos turísticos que se han puesto de moda. Además, la oferta de fondas y puestos de comida local permite disfrutar de una mayor variedad gastronómica a bajo costo.

Tlayacapan es uno de los cuatro pueblos mágicos que hay en Morelos|IrLhy Gama Wikimedia Commons

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México (SECTUR), este Pueblo Mágico es ideal para quienes viajan con tranquilidad, disfrutan caminar y desean conocer la cultura y la historia del México antiguo.

Qué hacer en Tlayacapan, el Pueblo Mágico de Morelos

Puedes visitar el Ex Convento de San Juan Bautista.

Caminar por las calles y entrar a los talleres de artesanias.

Tomar fotografías en las calles y la arquitectura.

Explorar la naturaleza a través de los senderos y miradores alrededor del pueblo.

Conocer el museo claustro, donde hay 4 momias de niños

Visitar el corredor arqueológico.

Conocer algunos balnearios cercanos.

Escaparte a algún spa.

Qué otros Pueblos Mágicos tiene Morelos que están cerca de CDMX

El estado de Morelos tiene 4 Pueblos Mágicos, pero solo unos cuantos están muy cerca de la CDMX:

El clima en Tepoztlán es agradable casi todo el año.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)