Así puedes mantener tus uñas sanas, se verán siempre limpias, lindas y estéticas

Unas manos limpias hablan mucho de ti; es por eso que las uñas siempre deben estar limpias y en buen estado, aunque sabemos que a veces es muy complicado darles un buen cuidado, así que hoy te compartimos unos consejos sumamente sencillos para que las puedas mantener pulcras y lindas.

Consejos para mantener las uñas sanas

No es necesario tener un gran manicure para que tus uñas estén relucientes; puedes llevarlas al natural y lucirlas increíbles con el simple hecho de mantenerlas sanas.

Dieta e hidratación: Parte fundamental de que las uñas luzcan estupendas viene de la raíz de ellas; es por eso que debes mantener una dieta balanceada y de preferencia aumentar los alimentos ricos en proteínas y grasas buenas, por ejemplo, pollo, pescado, semillas y frutos secos; esto hará que tus uñas crezcan más rápido y su estructura sea fuerte. Por otra parte, es importante que te mantengas hidratada; toma mucha agua para tener una buena cutícula y, para fortalecer más, puedes agregar algún tipo de aceite para las uñas.

Herramientas del cuidado de las uñas limpias: Es importante prevenir las infecciones en las uñas; es por eso que debes mantener tu cortauñas, limas, empujador, cortacutículas, pulidores, cepillos y más intactos, así que puedes limpiarlos con alcohol o gel antibacterial. Recuerda que cada cierto tiempo debes cambiar ciertas herramientas como el pulidor y limas.

Corta las uñas correctamente: Un buen corte de uñas es importante para tenerlas muy bien niveladas y lo puedes hacer de distintas maneras; por ejemplo, en corte recto, esto te hará lucir muy elegante, o también la punta redonda es muy buena si tus uñas son frágiles. Si quieres darle una forma distinta, puedes limarlas para ayudar a nivelar.

No te muerdas las uñas: El morderte las uñas es algo negativo, ya que harás que se vean sucias y no solo eso, sino que las haces más frágiles, lo cual puede causar que se te quiebren. Tampoco arranques las cutículas o los famosos "padrastros" esto puede parecer un desastre y además duele mucho.

|Crédito: Grigorita’s Images

Rutina para el cuidado de las uñas

Mantén una rutina del cuidado de tus uñas al menos cada 15 días; esto no te llevará más de 30 minutos, pero debes ser constante para que siempre se vean limpias y estéticas: