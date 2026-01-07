¿De qué trata? El nuevo proyecto de Myrka Dellanos: “Hablando con la Verdad”

La reconocida periodista y presentadora Myrka Dellanos inicia el 2026 con un giro inesperado en su carrera. Tras su salida del programa “La Mesa Caliente” y de Telemundo en octubre pasado, la comunicadora sorprendió a sus seguidores al anunciar su nuevo proyecto digital titulado “Hablando con la Verdad”, un espacio que promete entrevistas directas, sin filtros y con un enfoque en temas de actualidad que impactan a la comunidad latina.

En un video publicado en Instagram, Dellanos explicó que este regreso no será a través de la televisión tradicional, sino en plataformas digitales, donde busca conectar de manera más cercana con su audiencia. “Soy periodista independiente de ahora en adelante”, afirmó, dejando claro que su voz seguirá presente, pero ahora con sus propios términos.

“Hablando con la verdad”: un espacio para la comunidad latina

El debut de este proyecto se dio con una entrevista al comentarista político venezolano Franklin Andrés Camargo, con quien abordó la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. La conversación, cargada de análisis y reflexiones, marcó el tono de lo que será este nuevo espacio: diálogos profundos, honestos y con invitados que aporten perspectivas frescas.

Dellanos destacó que su objetivo es ofrecer información veraz y accesible: “Como periodista es importante siempre hablar la verdad para que ustedes como público puedan recibirla”.

"Hola amigos, buenas tardes, gracias por estar conmigo hoy. Es muy especial empezar el grupo de entrevistas una vez más como hice durante COVID, aquí estoy, hablando la verdad, creo que como periodista es importante siempre hablar la verdad para que ustedes como público puedan recibirla. Así que soy periodista independiente de ahora en adelante", dijo en sus redes sociales.

La reacción de sus seguidores

La respuesta del público fue inmediata y positiva. En redes sociales, los mensajes de apoyo se multiplicaron: “Gracias por tu valentía y tu integridad profesional”, “Un placer volver a disfrutar de tu gran periodismo”, “Eres nuestra voz, alguien que habla lo que es y como es”.

Un regreso con experiencia y propósito

Con más de 30 años de trayectoria, Myrka Dellanos ha demostrado que su carrera no depende de un canal de televisión, sino de su credibilidad y conexión con la audiencia. Durante la pandemia ya había experimentado con entrevistas digitales, pero ahora retoma ese formato con mayor fuerza y visión.

El regreso de Myrka Dellanos con “Hablando con la verdad” marca un nuevo capítulo en su carrera y en el periodismo latino. Su propuesta no solo responde a la necesidad de información honesta, sino que también reafirma el papel de las plataformas digitales como el futuro de la comunicación.