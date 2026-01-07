Las uñas con efecto de gato es una buena opción si lo que buscas es llamar la atención en tu trabajo, con tus amigas o a cualquier lugar donde vayas, pues ese toque brilloso no deja parpadear a los que te rodean al verse sofisticadas y lo mejor de todo es que cuadradas son fáciles de hacer. También están estos otros 7 modelos que quedan hermosas en diferentes colores.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, este tipo de uñas son conocidas como “cat eye nails”: “combina un acabado magnético y luminoso con tonos intensos y sofisticados, logrando un resultado tan impactante como elegante”. Estos son los 5 modelos de acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel: se ven elegantes y sencillas .

7 diseños de uñas cuadradas con efecto ojo de gato que se ven sofisticadas y son fáciles de hacer|Pinterest

1. French

Uno de los estilos más usados también se puede hacer con el efecto ojo de gato, pues solo es hacer el procedimiento y en la punta de las uñas agregar un esmalte de color blanco.

7 diseños de uñas cuadradas con efecto ojo de gato que se ven sofisticadas y son fáciles de hacer|Pinterest

2. Rosa

El rosa es un color muy cute y ultra elegante, por lo que tenía que estar en esta lista con este tipo de diseño.

7 diseños de uñas cuadradas con efecto ojo de gato que se ven sofisticadas y son fáciles de hacer|Pinterest

3. Dorado

Un color que se puede utilizar en cenas o eventos importantes también tiene su efecto ojo de gato.

7 diseños de uñas cuadradas con efecto ojo de gato que se ven sofisticadas y son fáciles de hacer|Pinterest

4. Negro

El diseño con este color impone y es sumamente elegante. Con el efecto hace una buena combinación con un blanco brilloso.

7 diseños de uñas cuadradas con efecto ojo de gato que se ven sofisticadas y son fáciles de hacer|Pinterest

5. Gris

El tono gris hace un buen juego con su nombre, pues se asimila al color de los ojos de los gatos y en uñas es una buena opción.

7 diseños de uñas cuadradas con efecto ojo de gato que se ven sofisticadas y son fáciles de hacer|Pinterest

6. Verde con negro

Un diseño sumamente vistoso, pues la combinación de colores asimila a la galaxia. ¿Las usarías?

7 diseños de uñas cuadradas con efecto ojo de gato que se ven sofisticadas y son fáciles de hacer|Pinterest

7. Turquesa

La combinación entre azul y verde es una joya, pero el plus lo da el efecto ojo de gato con un toque de negro, aunque si bien es cierto no son fáciles de hacer, son una hermosura.