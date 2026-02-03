inklusion logo Sitio accesible
¿Quiéres ir a la feria del arte? TV Azteca te lleva a BADA en Campo Marte

TV Azteca te lleva a la semana del arte en CDMX: BADA ofrece una experiencia única al conectar directamente a los visitantes con los artistas.

Más de 200 artistas independientes te esperan para que descubras sus obras de manera directa y personal. Con la posibilidad de conocer a los creadores en primera persona, BADA ofrece la oportunidad exclusiva de comprar arte sin intermediarios, haciendo de tu visita una experiencia auténtica e inigualable.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti, donde podrás elegir en qué fecha asistir (5 a 8 de febrero):

