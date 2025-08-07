¡Nos encantan! ¿Por qué son tan adictivos los videos de gatos hechos con IA?

Las redes sociales se han convertido en una fuente de entretenimiento para todas las edades y, combinado con la Inteligencia Artificial, los contenidos son cada vez más innovadores. Los videos de gatos siempre han sido muy consumidos por diversos factores; sin embargo, en los últimos tiempos se han viralizado los felinos protagonizando clips hechos con IA, donde se cuentan historias demasiado conmovedoras, contenido el cual ha llegado a millones de personas.

¿Por qué son tan virales los videos de gatitos hechos con IA?

Los videos hechos con IA, especialmente de animales, han sido aceptados por muchos y esto no es un secreto pero, ¿te has preguntado por qué es tan adictivo ese tipo de contenido, en específico de mininos? Hay muchos factores por los cuales no has dejado de ver esas tiernas historias de gatitos que pasan por momentos trágicos.

Reducen el estrés y ansiedad

Un estudio de 2020 de la Universidad de Leeds comprobó y explicó que los videos de gatos reducen el estrés y la ansiedad en al menos un 50%, ya que activan mecanismos cerebrales relacionados con la felicidad, la empatía y por supuesto, la reducción del estrés, puesto que la exposición a contenido tierno libera oxitocina, la hormona del placer.

Mejoran el estado de ánimo

Si la oxitocina sube, también aumenta el optimismo, por ello, si ves muchos videos de gatitos, reducirás emociones negativas como la tristeza, enojo e irritabilidad en tu día a día.

Efecto de la adicción

Si combinamos los dos puntos anteriores, podemos asociar que; la combinación de liberación de oxitocina, activación de centros de placer y reducción de emociones negativas, genera una especie de adicción, lo cual hace que se busquen más videos de gatos.

La adicción a los videos gatos hechos con IA

Los gatos se han vuelto los reyes del Internet y lo que los hace especiales es que, a menudo en los videos hechos con Inteligencia Artificial, muestran comportamientos peculiares y tiernos que atraen a los espectadores y fomentan una sensación de diversión y entretenimiento. Pero no solo eso, sino que actualmente dichos videos plasman historias que los humanos pasan en la vida real; por ejemplo, momentos trágicos como accidentes, los cuales, posteriormente, muestran una lucha que llega a la superación de las adversidades.

Así que si eres adicto a los videos de gatitos hechos con IA, no eres el único, hay millones de personas que se han dejado llevar por las narraciones que van acompañadas por música e imágenes que llegan al corazón.