14 de febrero: Las 3 plantas más bonitas para regalar en San Valentín

Todo está listo para disfrutar de una de las fechas más esperadas por chicos y grandes por igual. Será este 14 de febrero cuando hombres y mujeres disfruten del Día de San Valentín , por lo que aquí conocerás un top 3 de las plantas más bonitas que puedes regalarle a esa persona especial como signo de tu amor.

Será este sábado 14 de febrero cuando los amantes del amor disfruten del Día de San Valentín, uno de los momentos más esperados debido a lo que conlleva detrás en cuanto a los regalos que se ofrecen. Ante esta situación, existen algunas plantas que sin duda podrías regalarle a esa persona que tan feliz te hace día a día.

¿Qué plantas le puedes regalar a tu enamorado el 14 de febrero, Día de San Valentín?

Una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia reveló que, durante el Día de San Valentín, alrededor del 40 por ciento de las personas invitan a su pareja a cenar, mientras que el 13 por ciento de estas regalan flores. Si radicas en la CDMX, cuentas con varias opciones para invertir en este regalo, destacando el Mercado de Jamaica o Xochimilco.

Te puede interesar: ¿Por qué San Valentín es el Santo de los Enamorados?

Dicho lo anterior, la Orquídea Phalaenopsis es una de las opciones más interesantes debido a su belleza y espectacularidad, así como por el hecho de durar meses en un buen estado de conservación. Su costo va de los 350 a los 650 pesos y como cuidadores principales destaca el nunca estar directamente bajo el sol, así como sumergir la maceta alrededor de 10 minutos cada 7 o 10 días.

Otra opción más económica, pero igual de espectacular para el Día de San Valentín, es el Anturio Rojo, conocida como El Corazón Viviente que tiene en el color rojo su característica principal . Finalmente se encuentra la Hoya Kerrii, misma que tiene un costo de 120 a 250 pesos y que destaca por una hoja gruesa en forma de corazón.

¿Qué otras actividades puedes hacer el Día de San Valentín?

Para este 2026 el Día de San Valentín; es decir, el 14 de febrero, cae en sábado , lo cual sugiere la posibilidad de que chicos y grandes por igual disfruten de distintas actividades con esa persona especial. Dentro de las sugeridas están las visitas a distintos cines del país, así como a obras de teatro, museos o parques al aire libre.