3 plantas de interior que puedes poner en tu cuarto y te ayudarán a dormir mejor

Dormir bien es fundamental para la salud, y el ambiente de tu cuarto juega un papel clave. Algunas plantas de interior no solo aportan un toque natural y decorativo, sino que también ayudan a purificar el aire y generar una sensación de calma, según expertos.

Desde el portal especializado Verdecora compartieron tres opciones de especies que son ideales para tu habitación y pueden contribuir a que descanses mejor por las noches. Además, mencionaron los particulares beneficios que tienen y las ventajas para la salud de los seres humanos.

Estas son las plantas que debes tener en tu cuarto

1. Lavanda: su aroma natural es conocido por sus efectos relajantes. Ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y favorece un sueño más profundo.

2. Lengua de suegra (Sansevieria): es ideal para el dormitorio porque libera oxígeno durante la noche, mejorando la calidad del aire y facilitando la respiración al dormir.

La lengua de suegra es la mejor opción en plantas de interior.|(ESPECIAL)

3. Aloe vera: además de ser fácil de cuidar, purifica el aire y contribuye a crear un ambiente más limpio y tranquilo, ideal para el descanso.

El áloe vera tiene propiedades curativas.|(ESPECIAL/Canva)

Los beneficios de tener plantas en tu habitación

Tener plantas en tu habitación va mucho más allá de la decoración. Estas aportan beneficios reales para tu bienestar físico y emocional, ya que ayudan a purificar el aire, creando un ambiente más limpio y fresco para descansar, según dieron a conocer especialistas del sitio Casa Planta Vigo.

De hecho, algunas especies incluso liberan oxígeno durante la noche, lo que puede favorecer una mejor respiración mientras dormís. Asimismo, las plantas contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad, generando una sensación de calma y equilibrio que impacta positivamente en la calidad del sueño.

Por otra parte, visualmente, aportan armonía y conexión con la naturaleza, lo que hace que el espacio se sienta más acogedor y relajante. En conjunto, tener plantas en tu cuarto puede ayudarte a dormir mejor, mejorar tu estado de ánimo y convertir tu habitación en un verdadero refugio de descanso.