3 plantas de interior que puedes poner en tu cuarto y te ayudarán a dormir mejor
Gracias a sus propiedades naturales, estas plantas de interior pueden favorecer el descanso, reducir el estrés y contribuir a que duermas mejor cada noche.
Dormir bien es fundamental para la salud, y el ambiente de tu cuarto juega un papel clave. Algunas plantas de interior no solo aportan un toque natural y decorativo, sino que también ayudan a purificar el aire y generar una sensación de calma, según expertos.
Desde el portal especializado Verdecora compartieron tres opciones de especies que son ideales para tu habitación y pueden contribuir a que descanses mejor por las noches. Además, mencionaron los particulares beneficios que tienen y las ventajas para la salud de los seres humanos.
Estas son las plantas que debes tener en tu cuarto
1. Lavanda: su aroma natural es conocido por sus efectos relajantes. Ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y favorece un sueño más profundo.
2. Lengua de suegra (Sansevieria): es ideal para el dormitorio porque libera oxígeno durante la noche, mejorando la calidad del aire y facilitando la respiración al dormir.
3. Aloe vera: además de ser fácil de cuidar, purifica el aire y contribuye a crear un ambiente más limpio y tranquilo, ideal para el descanso.
Los beneficios de tener plantas en tu habitación
Tener plantas en tu habitación va mucho más allá de la decoración. Estas aportan beneficios reales para tu bienestar físico y emocional, ya que ayudan a purificar el aire, creando un ambiente más limpio y fresco para descansar, según dieron a conocer especialistas del sitio Casa Planta Vigo.
De hecho, algunas especies incluso liberan oxígeno durante la noche, lo que puede favorecer una mejor respiración mientras dormís. Asimismo, las plantas contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad, generando una sensación de calma y equilibrio que impacta positivamente en la calidad del sueño.
Por otra parte, visualmente, aportan armonía y conexión con la naturaleza, lo que hace que el espacio se sienta más acogedor y relajante. En conjunto, tener plantas en tu cuarto puede ayudarte a dormir mejor, mejorar tu estado de ánimo y convertir tu habitación en un verdadero refugio de descanso.