7 plantas de interior que renuevan las energías del hogar y atraen buena suerte: las puedes poner en la entrada

Aunque muchas veces pasa desapercibida, la entrada de tu casa es sumamente importante en términos energéticos, pues es por aquí donde fluyen las energías y todo lo que se atrae al interior. Por esto, resulta conveniente tener al menos un par de "imanes" para la buena suerte y una forma muy linda de hacerlo es poniendo plantas que purifican las vibras negativas mientras hacen lucir precioso este espacio.

Palmera dilatera

Además de verse preciosas por su gran altura y sus hojas largas, las palmeras dilateras son ideales para hacer que la buena suerte esté presente desde la puerta. De acuerdo con información del sitio especializado House & Garden, el tamaño no importa, pues puedes elegir versiones más reducidas y aun así cumplirán con su misión de purificar las malas vibras.

7 plantas de interior que atraen la suerte|Freepik

Jazmín

Si quieres una alternativa que se vea elegante y combine con el resto de tu decoración, entonces el jazmín podría ser ideal para que la coloques justo en la entrada de tu hogar para inundarlo de buena suerte. Esto ya que existe la creencia de que esta flor está relacionada con bendiciones y su color blanco representa la pureza.

7 plantas de interior que atraen la suerte|Freepik

Bambú de la suerte

En el Feng Shui, se considera que los huecos que tiene el bambú de la suerte son un canal que permite que la energía circule. Algo que debes tomar en cuenta antes de elegir cuál pondrás en la entrada de tu casa, es que dependiendo de los tallos con los que cuente, es para lo que te servirá: desde buena suerte garantizada hasta la prosperidad en familia.

7 plantas de interior que atraen la suerte|Pinterest

Planta del dinero

En caso de que lo que necesites sea mayor abundancia económica y que tus finanzas no tengas complicaciones a lo largo del año, la planta del dinero es ideal para el interior. Según datos de Floweraura, esta especie funciona como un imán de éxitos, pero también hace que el ambiente esté en calma.

7 plantas de interior que atraen la suerte|Freepik

Helechos

Para decorar la entrada de tu hogar desde el exterior y llamar a la fortuna, los helechos son una excelente opción. Puedes colocar una maceta pequeña justo en la puerta, incluso sujetada al techo para así ahorrar espacio y adicionalmente, esto le dará una vista única.

7 plantas de interior que atraen la suerte|Freepik

Potos

Si te preocupa no poder darles buen mantenimiento y sufrir un efecto adverso al tratar de invocar a la suerte, la planta de potos es buenísima porque no requiere tantos cuidados y perfectamente puede sobrevivir en la entrada , ya sea al exterior o al interior. Mientras que sus funciones energéticas consisten en filtrar malas vibras y atraer la prosperidad, explica el portal Planters Etc.

7 plantas de interior que atraen la suerte|Freepik

Plantas "serpiente"

También llamadas "dracaenas", estas plantas de interior suelen considerarse en el Feng Shui como amuletos para la buena fortuna y energía positiva. Y por la postura de sus hojas, siempre inclinadas hacia arriba, se cree que auguran solo éxitos y avances en todos los proyectos.