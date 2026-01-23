5 plantas de interior resistentes al frío: siguen creciendo y algunas sacan flores

Tener plantas de interior, incluso en invierno, puede sonar a locura, pero en realidad existen algunos ejemplares resistentes al frío que siguen creciendo y que incluso dan flores hermosas. La clave está en saber elegirlas bien.

En esta selección de cinco plantas te daremos opciones que puedes tener en casa, además de decirte cuál es el mejor lugar para colocarlas y cómo cuidarlas para que no se te mueran tan rápido.

Estas son las plantas de interior que son resistentes

1. Anturio

Resiste bien temperaturas frescas (15–18 °C) y puede florecer en invierno si recibe buena luz; riega cuando la tierra esté ligeramente seca y colócalo cerca de una ventana luminosa sin sol directo, ideal para salas o comedores.

La planta Anturio es muy resistente en interior.|(ESPECIAL/Canva)

2. Ciclamen

Es una de las plantas que mejor florecen en invierno, soporta el frío moderado y prefiere ambientes frescos; riégalo por abajo para no pudrir el bulbo y ubícalo en espacios bien iluminados como recibidores o mesas cerca de ventanas.

La planta de interior Ciclamen no requiere tantos cuidados.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Espatifilo (Lirio de la paz)

Tolera temperaturas bajas y puede dar flores blancas incluso en invierno; mantenlo con riego regular sin encharcar y colócalo en interiores con luz indirecta, perfecto para recámaras u oficinas.

El lirio de la paz florece incluso en frío.|(ESPECIAL/Canva)

4. Kalanchoe

Planta suculenta resistente al frío suave que florece en invierno con colores intensos; requiere riego moderado y mucha luz natural, por lo que es ideal para ventanas o repisas bien iluminadas.

Esta panta de interior florece incluso con pocos cuidados.|(ESPECIAL/Canva)

5. Azalea de interior

Soporta climas frescos y florece espectacularmente en invierno; necesita riego constante, ambiente fresco y luz indirecta, por lo que funciona muy bien en salas o espacios ventilados lejos de calefacción.

La Azalea de interior te encantará por sus flores rosadas.|(ESPECIAL/Canva)

Los beneficios de tener plantas de interior en casa

Tener plantas en casa no solo hace que tu espacio se vea más ordenado, natural y con estilo. Según Verdecora, incluir especies naturales tiene beneficios, que van desde:



L a purificación del aire que respiras ,

, La creación de un espacio sin estrés

Impulsa la productividad.

Así que, si estás pensando en incluir alguna incluso con este frío, no te la pienses más.