7 beneficios que tiene el té de manzanilla y muchas personas todavía no los conocen

Aunque la manzanilla es una de las infusiones más comunes y presentes en la mayoría de los hogares, todavía son muchas las personas que desconocen la amplitud de sus beneficios para la salud. Más allá de su conocido efecto relajante, esta planta posee propiedades digestivas, antiinflamatorias, antioxidantes e incluso calmantes para la piel, lo que la convierte en un recurso natural versátil y valioso. Aprovecharla de forma adecuada puede marcar una diferencia notable en el bienestar diario. Estos son sus 7 puntos fuertes.

Fuente: Canva

Descubriendo la manzanilla

Mejora la digestión

Según Cuerpo y Mente, el té de manzanilla es reconocido por sus propiedades carminativas, que ayudan a aliviar molestias digestivas comunes como la acidez, los gases y la sensación de pesadez estomacal. Beber una taza después de las comidas puede facilitar la digestión, reducir la inflamación intestinal y favorecer el tránsito digestivo, convirtiéndola en un aliado natural para quienes sufren de malestar estomacal frecuente.

Favorece el sueño y la relajación

La manzanilla contiene compuestos como la apigenina, que actúan como suaves sedantes naturales. Esto ayuda a reducir la actividad del sistema nervioso central, promoviendo un sueño más profundo y reparador. Tomar una infusión de manzanilla antes de dormir puede ser una manera efectiva y natural de combatir el insomnio y mejorar la calidad del descanso sin depender de medicamentos.

Reduce la inflamación

Gracias a sus antioxidantes y aceites esenciales, la manzanilla posee propiedades antiinflamatorias que pueden calmar dolores musculares, articulares y molestias internas. Su consumo regular contribuye a disminuir la inflamación general del organismo y puede ser un complemento natural para quienes buscan aliviar molestias leves de manera segura.

Alivia cólicos menstruales

El efecto relajante de la manzanilla se extiende a los músculos del útero, lo que ayuda a reducir los calambres durante el periodo menstrual. Beber té de manzanilla puede disminuir la tensión y el dolor asociados con la menstruación, ofreciendo un alivio natural y sin efectos secundarios de medicamentos.

Refuerza el sistema inmunológico

Los antioxidantes presentes en la manzanilla ayudan a fortalecer las defensas del cuerpo frente a infecciones leves y resfriados. Incorporar esta infusión de manera habitual puede apoyar la función del sistema inmunológico, protegiendo al organismo y contribuyendo a mantener una salud más estable a lo largo del año.

Cuida la salud de la piel

Además de sus beneficios internos, la manzanilla puede aplicarse de forma tópica para calmar irritaciones, enrojecimiento o pequeñas heridas. Sus compuestos antiinflamatorios y antibacterianos favorecen la regeneración de la piel y pueden aliviar molestias derivadas de alergias o irritaciones leves.

Disminuye el estrés y la ansiedad

El aroma suave de la manzanilla y sus propiedades relajantes contribuyen a estabilizar el estado de ánimo y reducir la tensión emocional. Beber una infusión o incluso inhalar su vapor puede ser un recurso natural para calmar la ansiedad, mejorar la concentración y promover una sensación general de bienestar.

¿Cómo preparar un té de manzanilla exquisito?

Ingredientes:



1 cucharada de flores secas de manzanilla (o una bolsita de té)

1 taza de agua (aproximadamente 250 ml)

Miel o stevia al gusto (opcional)

Rodaja de limón o unas hojas de menta (opcional, para realzar el sabor)

Preparación:

