7 ideas de arreglos de flor de cempasúchil para tu altar de muertos: te encantará

Si hay una flor que sí o sí tiene que estar en tu altar de Día de Muertos, esa es el cempasúchil. Su naranja intenso y su aroma inconfundible no solo le dan vida al altar, sino que, según la tradición, ayudan a los espíritus a encontrar su camino de regreso a casa. Y más allá de eso, ¡es una flor que se ve increíble en arreglos!

El cempasúchil nació aquí en México y se cultiva sobre todo en lugares como Morelos, Puebla y Michoacán, donde el clima y la tierra le sientan perfecto, según el Gobierno de México. La mejor época para conseguirlo fresquito es de septiembre a noviembre, justo a tiempo para los altares.

Aunque a simple vista parezca delicada, los floristas aseguran que es bastante resistente y se deja moldear muy bien en ramos, guirnaldas o caminos de pétalos. Y, claro, su color hace que cualquier espacio se vea más cálido y alegre al instante.

Ideas tradicionales para tu altar de muertos

Si prefieres mantener la esencia clásica, puedes usar ramilletes de cempasúchil en jarrones de barro, alternando flores enteras con pétalos sueltos sobre el altar. Según floristas de la Ciudad de México (CDMX), esta técnica refuerza la simbología que conecta a los vivos con los difuntos y aporta volumen y color a la decoración.

Esparcir pétalos de cempasúchil como arreglo sobre el suelo del altar de muertos es una manera de guiar a los que ya no están y así puedan visitarnos en el mundo terrenal desde el Mictlán

7 ideas de arreglos creativos con cempasúchil

Aquí te compartimos formas originales de decorar tu altar para este Día de Muertos 2025:



Tarros de cristal con flores y velas: combina cempasúchil con rosas o caléndulas para un estilo moderno. Guirnaldas colgantes: ramilletes unidos con hilo para puertas o ventanas. Arreglos en macetas pequeñas: ideal para altares reducidos, mezclando hojas verdes con flores. Caminos de pétalos: guía a los visitantes hasta el altar o delimita su espacio. Intercalado con frutas: calabazas o naranjas junto a los pétalos crean un efecto visual mágico. Velas flotantes en agua con cempasúchil: un toque elegante y tradicional a la vez. Mini ramos sobre cada nivel del altar: agrega altura y dinamismo a la decoración.

Canva La flor de cempasúchil es muy versátil y puedes usarla en varios arreglos a la vez

Cómo mantener tus arreglos de flor de cempasúchil frescos

Para que tus flores duren varios días, cambia el agua de los jarrones a diario, recorta los tallos y evita el sol directo. Según floristas especializados, así se conserva la intensidad del color y el aroma característico del cempasúchil durante toda la temporada.