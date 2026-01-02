Por qué bautizaron como “Lady Pancita” a una mujer y ahora es viral

Comenzó el 2026 pero antes de que el 2025 culminara las redes sociales dejaron a los mexicanos un video que rápidamente se volvió viral . Una mujer es la protagonista del contenido que fue bautizada como “Lady Pancita” tras un altercado con una cocinara de un puesto callejero.

Es muy común que las plataformas digitales sean escenario por el que transcurran este tipo de situaciones. Por lo tanto, las redes sociales están minadas de hechos insólitos, de humor, tristes o de la cotidianeidad que logran apoderarse de la atención de los internautas.

¿Por qué bautizaron a una mujer “Lady Pancita”?

Aunque no ha sido precisado el lugar en donde tuvo lugar el hecho, sí se puede observar a una mujer tras haber terminado de comer un platillo en un puesto de comida callejera. El video es filmado por la cocinera del lugar que le recrimina a la clienta por no querer pagar lo ya consumido.

Por qué bautizaron como “Lady Pancita” a una mujer en redes pic.twitter.com/73ogVSy6UF — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 2, 2026

“¿Cómo ven, alumnos? Aquí está esta señora comiendo y no quiere pagar que porque no le gustó. ¿Qué les parece?”, remarca la cocinera mientras expone a la clienta. Por su parte, la mujer señalada afirma que no iba a pagar porque “eso es puro caldo. Oiga, tiene cinco patitas nada más”.

De esa manera, comenzó una discusión que ganó lugar en las redes sociales y por lo que los internautas bautizaron a la clienta como “Lady Pancita”. Sin embargo, el debate iniciado en las plataformas digitales tiene opiniones divididas.

¿Qué dijeron las redes de “Lady Pancita”?

El video muestra el intercambio entre ambas mujer mientras un hombre que parece acompañar a “Lady Pancita” sigue comiendo sin emitir opinión alguna. Finalmente, la clienta se marcha del lugar y, de acuerdo a lo señalado por la cocinera, no pagó el platillo consumido.

En las redes sociales, los internautas han volcado sus opiniones generando un gran debate ya que algunos critican a la mujer por haberse comido toda la comida y después decir que no pagará, mientras que otros afirmaron que el platillo era puro caldo. El video no deja de sumar visualizaciones lo que hace aún más “famosa” a “Lady Pancita”.