El pueblo oculto de Oaxaca para disfrutar con tu familia o amigos en 2026

El 2026 se perfila como un año ideal para planear una escapada que combine descanso, naturaleza y experiencias auténticas. Así es como existe un sitio en Oaxaca , ideal para alejarse del ruido de las grandes ciudades: San José del Pacífico.

Este pueblo está ubicado entre montañas cubiertas de niebla y lo rodea una exuberante vegetación. El destino ha sido poco explorado y ofrece vistas únicas gracias a su altitud. Tal es así que permite observar parte del Océano Pacífico.

¿Dónde está ubicado San José del Pacífico?

San José del Pacífico pertenece al municipio de San Mateo de Río Hondo, en el estado de Oaxaca. El pueblo se localiza a 2.350 metros sobre el nivel del mar. Su altura toma como referencia la iglesia principal, pero algunos puntos alcanzan los 2.500 metros.

Por este motivo, es uno de los sitios nacionales con las vistas más impresionantes del país. Su gastronomía, artesanías y actividades al aire libre lo convierten en una opción atractiva tanto para viajes en familia como con amigos. Su ubicación privilegiada, en plena Sierra Sur, le otorga un clima fresco durante gran parte del año y paisajes cubiertos de neblina.

Actividades que se pueden llevar a cabo en San José del Pacífico

San José del Pacífico es reconocido por su tradición en el uso de hongos alucinógenos con fines curativos y sus rituales de purificación espiritual. Esta práctica ancestral forma parte de su identidad cultural.

Sin embargo, el destino oaxaqueño ofrece mucho más que esta experiencia, destacando por su amplia variedad de actividades al aire libre. Entre las opciones más populares se encuentran los recorridos por senderos naturales y la observación de flora y fauna endémica en el cerro La Postema.

Además, se puede practicar ciclismo de montaña en bosques de pino y encino, y disfrutar la tirolesa de 750 metros de longitud. A su vez, los visitantes pueden tomar baños de temazcal, masajes y talleres de sanación con medicina tradicional. El pueblo también ofrece la posibilidad de comprar artesanías elaboradas con lana de borrego.