Así fue el regreso de Vanessa Claudio a Venga La Alegría. “Este programa me ha dado tanto”

Este 2 de enero de 2026, Venga La Alegría cumplió sus primeros 20 años de existencia. Como parte de las celebraciones pudimos disfrutar de la visita de dos exconductores icónicos: Vanessa Claudio y Patricio Borghetti. A continuación te contamos cómo fue el regreso de la presentadora al programa que ella define como "un sueño hecho realidad".

Vanessa Claudio cuenta cómo fue su llegada a Venga La Alegría

Vanessa Claudio regresa a Venga La Alegría y cuenta sus mejores anécdotas como conductora

Recordemos que Vanessa Claudio ingresó a las filas de Venga La Alegría en 2008 y pasó poco más de una década entre los conductores, llegando hasta 2019. Durante años ella demostró una excelente química y amistad con miembros del equipo como Tábata Jalil, Sergio Sepúlveda, El Capi Pérez, Mauricio Mancera y Ricardo Casares, quien expresó cuánto le gustaría verla de nuevo como conductora de VLA.

La originaria de Puerto Rico tuvo uno de sus mayores oportunidades laborales en este programa matutino, llegando directamente de otra emisión en la cual trabajaba como reportera. Ella ha expresado que su motivación del día a día era el cumplimiento de un sueño, pues desde hacía mucho tiempo anhelaba ser una destacada conductora en México.

A ella le tocó inaugurar una de las dinámicas más queridas de Venga La Alegría: el Sin Palabras. De hecho, ella fue la primera persona en otorgarle un punto al Equipo del Pueblo. También fue campeona de La Academia VLA.

Vanessa Claudio regresa a jugar en el Sin Palabras

¡Exconductores regresan para el Sin Palabras! ¿Siguen teniendo la chispa de la mímica?

Al igual que Pato Borghetti , Vanessa Claudio aceptó la invitación de participar una vez más en el Sin Palabras para conmemorar los 20 años de Venga La Alegría . Ricardo Casares recordó una divertida anécdota ocurrida hace años, en que Vanessa fue "la única persona que me ha amenazado físicamente en el Sin Palabras".

