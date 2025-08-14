Acertijo visual: si logras ver la bota diferente en 5 segundos, eres más inteligente que la mayoría

Si te has preguntado qué tanta agilidad mental tienes, una forma rápida de averiguarlo es haciendo un acertijo visual. Estas pruebas básicamente conjugan elementos asociados con la vista, la concentración y retención para ejercitar las habilidades cognitivas.

Así que si piensas que puedes vencer estos ejercicios sin mayor dificultad, pon atención a la imagen que te mostraremos. Y si bien no hay un tiempo a vencer para dar con una respuesta acertada, lo idóneo es resolverlos lo más rápido que puedas, lo que delatará si realmente tienes un “ojo clínico”.

Este pequeño “examen de inteligencia” muestra un grupo de botas color azul sobre un fondo verde, tonos contrastantes que agregan un poco de complejidad. Cada fila está conformada por nueve piezas y se distribuyen en diferentes posiciones por hilera, lo que a su vez juega con la percepción visual.

Especial Este acertijo visual probará qué tan buena es tu vista (y tu inteligencia)

El reto básicamente consiste en descubrir en cuestión de segundos cuál es diferente a las demás, es decir, que parece tener exactamente el mismo diseño que el resto, pero que en realidad cuenta con algo que lo hace único. Y aunque es un cambio para muchos pasa desapercibido, solo aquellos que tienen la capacidad de prestar atención a los detalles y ver más allá de lo habitual, podrán culminar este acertijo visual que causa furor en redes sociales sin ninguna complicación.

¿Hacer un acertijo visual es bueno para la mente? Esto dicen los expertos

De acuerdo con un artículo de National Center for Biotechnology Information, los acertijos visuales y los rompecabezas son altamente benéficos para ejercitar la mente. Esto gracias a que estimulan el intercambio de información entre la vista y las habilidades cognitivas.

Algunos de los aspectos positivos que se destacan sobre este tipo de pruebas, son la memoria de trabajo y episódica, la asociación oportuna de patrones e imágenes y la retención a largo plazo. Adicionalmente, favorecen la concentración porque alienta a las personas a cumplir con una meta, que en este caso es el llegar a una respuesta correcta.