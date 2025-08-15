Adiós al olor a humedad con estos 2 remedios caseros: que las lluvias no te arruinen tu casa

En épocas de lluvias, enfrentarse a la humedad en el hogar puede resultar complicado, ya que el ambiente húmedo suele generar malos olores y posibles daños en muebles u objetos. Por eso, es fundamental conocer algunas técnicas sencillas que te permitan sobrellevar la situación. Estos dos trucos caseros te ofrecerán un alivio rápido y efectivo, ayudando a mantener tu casa fresca y protegida.

Fuente: Canva

Dos aliados indispensables contra la humedad

1. Bicarbonato de sodio

La Vanguardia indica que el bicarbonato de sodio es un remedio casero económico y muy eficaz para neutralizar el desagradable olor a humedad que puede acumularse en distintas áreas de la casa, como armarios, habitaciones o sótanos. Su funcionamiento se basa en su capacidad para absorber olores y mantener el ambiente fresco.

Para utilizarlo, basta con colocar un recipiente abierto con bicarbonato en la estancia donde se perciba el olor. Es recomendable mover o cambiar el bicarbonato cada cierto tiempo para mantener su efectividad. Después de un día, notarás cómo la humedad queda significativamente neutralizada, y con el uso continuo, contribuirá a prevenir que el olor vuelva a aparecer.

2. Arroz

El arroz es otro aliado natural para combatir la humedad en el hogar, gracias a su capacidad de absorber la humedad del ambiente. Este método es ideal para espacios pequeños como armarios, cajones o estanterías, donde la acumulación de humedad suele ser más frecuente. Solo necesitas colocar un recipiente con arroz crudo en las zonas afectadas y dejarlo actuar; el arroz irá absorbiendo la humedad y ayudando a reducir la presencia de malos olores.

Para mejorar su efectividad, se puede combinar con pequeñas bolsitas de tela o mallas, lo que facilita su reemplazo y mantenimiento. Este truco casero es económico, práctico y una manera simple de mantener tu hogar más seco y fresco.

¿Sirve ventilar los ambientes contra la humedad?

Abrir ventanas y puertas permite que el aire circule dentro de la casa, reduciendo la concentración de humedad y evitando la formación de malos olores. Esta práctica sencilla ayuda a mantener los espacios secos y más saludables.

Además, ventilar regularmente los ambientes disminuye la posibilidad de que se desarrollen moho y hongos, que suelen aparecer en zonas poco aireadas. Incluso en días lluviosos, abrir un poco las ventanas por cortos periodos puede marcar una gran diferencia.

