Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal será

Mientras aguardamos el cierre del 2026 para darle la bienvenida al nuevo año, en el mundo de las tradiciones y las creencias se presentan algunas particularidades. El inicio del Año Nuevo Chino 2026 es una de ellas, pero por su gran carga energética y espiritual.

Laura Cortés se sincera para Ventaneando sobre el paso de su hermana, Lola Cortés, en La Granja VIP

La astrología china parte del calendario oriental y ofrece a través de los signos, que son representados por animales, predicciones sobre el presente y el futuro. Además, pone especial foco en el Año Nuevo Chino 2026 por los cambios que traerá consigo.

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026?

Es importante recordar que el Año Nuevo Chino 2026 está basado en el calendario lunar, por eso la diferencia con el calendario con el que nos regimos y que está a punto de darle la bienvenida al nuevo año.

En este caso, el Año Nuevo Chino está relacionado a ciclos naturales, los cinco elementos, el Yin y el Yang, por lo que para esta creencia posee un fuerte significado para las energías y lo espiritual. En este punto, el próximo Año Nuevo Chino comenzará el martes 17 de febrero de 2026.

¿Qué animal será el Año Nuevo Chino 2026?

Como se mencionó, los signos de la astrología china están representados por las figuras de animales y en torno al Año Nuevo 2026 será el año del Caballo de Fuego que es popularmente conocido como Bing Wu.

El significado del Caballo de Fuego radica en que está ligado al impulso de actuar sin miedos, a la energía rápida y valiente, a la rotura de todo lo que está estancado y al profundo deseo de la libertad y la expansión. Por lo tanto, el Año Nuevo Chino 2026 será una excelente oportunidad para no detenerse y actuar con valor, sin miedos y confiados en que todo se puede lograr.