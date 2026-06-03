Los cocineros ensayan la primera telenovela original de MasterChef 24/7

Los cocineros continúan poniendo a prueba su creatividad en MasterChef 24/7, pero no solamente en la cocina, pues buscan maneras originales para pasar el tiempo y en esta ocasión, la mayoría de ellos montaron los primeros ensayos de su telenovela original.

Mientras Julio, Antrax e Ixdit les cocinaron a Flor, Camila y Jazmín debido a que la actual portadora del Pin recibió una cena sorpresa, los demás participantes se pusieron de acuerdo para comenzar con los preparativos de su producción, la cual acordaron montar por episodios.

Entre los actores principales figuran Luis, Lancer, Pablo, Carmen, Michelle y Daniela, los cuales repasaron sus diálogos y ensayaron sus escenas con los demás cocineros.

Luego del arduo ensayo, los cocineros de MasterChef 24/7 acordaron que el miércoles por la tarde continuarán con los preparativos con el fin de llevar a cabo el primer episodio por la noche (después de la batalla por equipos.)

Cabe recordar que no es la primera vez que los participantes se divierten en conjunto, pues la semana pasada decidieron organizar el primer torneo de voleibol al interior del Mundo MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por María (equipo verde) y Diego (equipo amarillo), mientras que el tercer capitán será definido el mismo miércoles y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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