¿Qué pasa con los platillos de MasterChef 24/7 cuando termina el programa?

Aunque las polémicas y las peleas son parte fundamental de MasterChef 24/7, al final del día lo más importante es la cocina y los platillos que se preparan en ella; sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre con las propuestas gastronómicas al término de las galas entre semana y la del domingo de eliminación? Te invitamos a conocerlo a continuación.

El destino de la comida de MasterChef 24/7

El aspecto más importante a dejar en claro es que la comida que se prepara en todos los programas de MasterChef 24/7 no se desperdicia en absoluto, pues se busca aprovecharla al máximo, ya sea como composta u otros elementos reciclables.

Previamente y durante una visita al programa "Ventaneando", Leslie Gallardo, la host digital del reality show, habló más al respecto, pues le aseguró a los conductores que los únicos platillos que no pasan por el proceso de composta son los que degustan los paladares más exigentes de México debido a que ya están "contaminados".

Leslie Gallardo habla sobre las actitudes de Michelle en MasterChef 24/7 y la higiene de los participantes

Por otro lado, cabe recordar que debido al desperdicio de comida al interior del Mundo MasterChef 24/7 en los primeros días del reality show, los cocineros llegaron a acuerdos con el fin de evitar el despilfarro de alimentos como no servirse de más si es que no piensan que podrán terminárselos, convenio que terminó con el problema en la vivienda.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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