Camila presume el anillo de Claudia Lizaldi en lo que llega el de su novio: “No se lo voy a regresar hasta que me mandes el mío”

Luego de que quedaran definidos los primeros dos capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana, Camila se valió de las cámaras del Mundo MasterChef 24/7 para mandarle un mensaje y una petición específica a su novio, ¿de qué se trató?

"Está sustituyendo el anillo verdadero de compromiso": Camila presume el objeto prestado de Claudia Lizaldi

Durante la gala de esta noche, Claudia Lizaldi tuvo un acercamiento con Camila días después de que la cocinera le pidiera matrimonio a su novio, el popular influencer Esen Alvarado, y es que había asegurado que sus dos años de relación le habían probado que quería pasar el resto de su vida con él.

En un tierno momento, la conductora decidió prestarle a la cocinera uno de los anillos que portaba con el fin de reemplazar el de su prometido hasta que recibiera la pieza de joyería de parte de él.

De regreso al Mundo MasterChef 24/7, Camila se valió de las cámaras para presumir su anillo y hacerle saber a su novio que "no se lo iba a regresar" a Claudia Lizaldi "hasta que le mandara el suyo".

Posteriormente, la cocinera aprovechó el momento para agradecer el apoyo del público en lo que va del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por María (equipo verde) y Diego (equipo amarillo), mientras que el tercer capitán será definido el mismo miércoles y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.